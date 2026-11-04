Municipio gestiona restablecer provisoriamente el gas en Los Tilos y Marquesado

También se resaltó un proyecto de infraestructura para garantizar el acceso al agua y la electricidad entre Diadema y Ciudadela.

Desde la secretaría de Ordenamiento Territorial se informó que se avanza en gestiones de gas y electricidad para sectores de zona norte de la ciudad.

En primer lugar, el secretario Bruno Hernández destacó el trabajo conjunto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para desarrollar un proyecto de tendido de agua, con bombas de regulación, que permita abastecer a los terrenos ubicados entre los barrios Diadema y Ciudadela.

“La iniciativa contempla tanto a los loteos impulsados por desarrolladores privados, como a aquellos pertenecientes a cooperativas y sindicatos que recibieron tierras públicas en su momento”, detalló.

El funcionario valoró la factibilidad técnica de la propuesta y remarcó su alcance territorial. “Estamos hablando de muchos lotes emplazados en el tramo Diadema-Ciudadela. Es muy interesante el proyecto y es importante rescatar que estas obras son factibles de realizar”, sostuvo.

Por otra parte, Hernández se refirió a las gestiones que lleva adelante el Municipio junto a Camuzzi para avanzar en la restitución provisoria del suministro de gas en los sectores de Los Tilos y Marquesado, donde todavía permanecen vecinos afectados por la situación.

En ese sentido, confirmó la reunión con representantes de la empresa prestataria “para coordinar las tareas necesarias y evaluar las condiciones para restablecer el servicio lo antes posible, en línea con la decisión del intendente de dar respuesta a las familias que continúan residiendo en la zona”.

El secretario precisó que “los peritajes correspondientes a Marquesado ya finalizaron y fueron notificados, mientras que todavía resta completar los estudios vinculados a Los Tilos. Tenemos diálogo permanente con la gran mayoría de los vecinos y cada avance que concretamos se lo informamos de manera directa”.

Hernández aclaró que “la eventual restitución del suministro será de carácter provisorio y no permanente, dado que se trata de sectores alcanzados por un proceso de reorganización y soluciones habitacionales. Vamos a avanzar si tenemos el visto bueno de Camuzzi”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de sostener el trabajo coordinado entre el Municipio, las empresas de servicios, la Provincia y las instituciones involucradas.