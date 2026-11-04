El hallazgo ocurrió durante trabajos de refacción en un predio abandonado de Sierra Grande. Los restos tenían los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa. La Justicia ordenó una autopsia para determinar la identidad de la víctima.

Hallaron un esqueleto con las manos y pies atados bajo el piso de una ex estación de servicio

Un grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en una antigua estación de servicio de Sierra Grande, en Río Negro, descubrió restos óseos humanos enterrados debajo de una superficie de cemento. La Justicia busca establecer la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

El hecho ocurrió el pasado sábado cerca del mediodía, cuando los operarios levantaban el piso de concreto del inmueble ubicado en la zona del acceso sur a la localidad rionegrina, aledaño al Estadio Municipal de Fútbol y en dirección a la provincia de Chubut. Al remover el suelo, los trabajadores descubrieron piezas óseas pertenecientes a una persona y alertaron de inmediato a las autoridades.

Según trascendió a través de fuentes del Ministerio Público Fiscal, en el lugar se hicieron presentes policías de la Comisaría 13 y la fiscal de turno, Maricel Viotti Zilli, quien delimitó la escena para preservarla. El Gabinete de Criminalística de Sierra Grande y de San Antonio Oeste, junto a la Brigada de Investigaciones de ambas localidades, trabajó en la recolección de indicios y datos que serán incorporados a la investigación que se puso en marcha. También colaboraron integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios en la extracción de los restos.

Junto al esqueleto se hallaron prendas de vestir: una campera, borcegos de seguridad y una dentadura postiza. Los trascendidos indican que la cabeza estaba cubierta por una bolsa y que la víctima tenía las manos y los pies atados, lo que hace presumir que se trata de un crimen con características particulares.

Sospechas sobre una muerte violenta

Las condiciones en las que fueron encontrados los restos llamaron la atención de los investigadores.

Según publicaron medios locales, la persona tenía las manos cruzadas, los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa que también estaba sujetada. Encima de ese elemento había una campera de color oscuro.

Durante el procedimiento también se encontró una dentadura postiza y se constató que el cuerpo tenía puestos borcegos.

Estos elementos podrían aportar información relevante para avanzar en la identificación de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente cómo se produjo la muerte ni cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado.

Los peritos deberán analizar las evidencias para determinar si existió la intervención de terceros y establecer las circunstancias en las que murió la persona.

Trasladaron los restos

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron retirados del lugar con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande y posteriormente trasladados a Viedma.

Allí se realizará la autopsia, un procedimiento fundamental para establecer la causa de muerte y calcular su antigüedad aproximada. Los estudios también buscarán obtener datos que permitan conocer la identidad de la víctima.