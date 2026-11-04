El debate por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este miércoles con una nueva ronda de testimonios. Declararán especialistas en odorología, criminalística, medicina legal y pericias tecnológicas, además de efectivos de distintas fuerzas de seguridad.

El juicio se reanuda con policías y peritos como testigos clave

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes, se reanuda este miércoles con una audiencia centrada en las pruebas técnicas y en el trabajo realizado por los investigadores durante la búsqueda.

La jornada contará con la declaración de policías y peritos de distintas especialidades, entre ellos profesionales de Odorología Forense, Criminalística, Medicina Legal y Pericias Tecnológicas. También comparecerán integrantes de la Policía Federal Argentina y de las policías de Corrientes y Salta.

Entre los testigos convocados figuran Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística; los efectivos de la Policía Federal Sergio Montenegro, Uriel Rossi, Fernando Lobo y Walter Emanuel Sosa; el médico legista Ricardo Chevarlazk y la sargento Verónica Reyes.

Las partes, en tanto, desistieron del testimonio de Hernán Paul Alfonso, mientras todavía resta definir la situación de otros testigos previstos para las próximas jornadas.

Cuatro de los siete imputados ya declararon

El debate viene avanzando también sobre las declaraciones de los principales acusados. Hasta el momento ya hablaron cuatro de los siete imputados del expediente central: María Victoria Caillava, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.

La causa busca determinar qué ocurrió con Loan y establecer responsabilidades en torno a su presunta sustracción y ocultamiento.

En paralelo, existe otro grupo de diez imputados vinculados con supuestas maniobras que habrían entorpecido la investigación, con acusaciones que incluyen usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

Loan continúa desaparecido

A más de dos años de su desaparición, Loan todavía no fue encontrado. El juicio intenta reconstruir qué sucedió aquel 13 de junio de 2024 y analizar tanto las conductas de los acusados como las pruebas recolectadas durante una investigación atravesada por múltiples hipótesis.

Las declaraciones técnicas previstas para este miércoles aparecen como una instancia importante del proceso, ya que podrían aportar precisiones sobre rastros, pericias y procedimientos realizados durante los primeros meses de búsqueda.