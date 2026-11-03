Abusó siete años de la hija menor de su pareja

Este lunes seleccionaron al jurado para el debate oral. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2019 cuando la menor tenía entre 6 y 13 años.

Este lunes se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia de selección de jurados populares, conocida como Voir Dire, para un juicio oral por una causa de abuso sexual agravado contra una niña. El debate se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre y contará con doce jurados titulares y dos suplentes.

La audiencia se llevó adelante pese al feriado provincial. La Oficina Judicial, en coordinación con el juez técnico, resolvió mantener la fecha prevista debido a que ya se habían enviado cien citaciones a potenciales jurados. Modificar el cronograma hubiera obligado a realizar una nueva convocatoria, con el consecuente dispendio de recursos judiciales.

El juez técnico del debate será Jorge Odorisio, mientras que la acusación estará a cargo de la fiscal general María Laura Blanco. La defensa del imputado será ejercida por las defensoras públicas María de los Ángeles Garro y Carla Vanesa Vera.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una persona que era menor de edad al momento de los hechos, el juicio se desarrollará a puertas cerradas, sin acceso al público.

Al acusado se le atribuyen los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando una situación de convivencia preexistente, en al menos tres hechos. La acusación también comprende abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos con el mismo agravante y en concurso real, con al menos dos hechos atribuidos a cada una de estas últimas figuras. La imputación es en calidad de autor.

Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2019, cuando la víctima tenía entre 6 y 13 años. Los episodios denunciados habrían sucedido en viviendas de Comodoro Rivadavia donde la niña convivía con el imputado, quien era pareja de su madre.

En septiembre de 2025, luego de la audiencia preliminar, el juez Odorisio declaró admisible la acusación presentada por la Fiscalía y autorizó la apertura del juicio oral bajo la modalidad de tribunal de jurados.

El debate de los próximos 5 y 6 de noviembre permitirá analizar los hechos incluidos en la acusación, cuya responsabilidad deberá ser evaluada por el jurado popular.