La circulación quedó normalizada tras los trabajos de acondicionamiento en el tramo entre Caleta Olivia y el límite con Chubut. Piden conducir con precaución.

Volvieron a habilitar el tránsito en la Ruta 3 en La Lobería

El tránsito vehicular fue rehabilitado en la Ruta Nacional 3, a la altura de La Lobería, luego de finalizar las tareas de acondicionamiento de la calzada.

La habilitación permitió normalizar la circulación entre Caleta Olivia y el límite con Chubut, un sector de la conexión entre Santa Cruz y Chubut que había estado sujeto a restricciones.

Se recomienda a quienes transiten por la zona respetar las indicaciones viales, conducir con precaución y mantenerse atentos a las novedades sobre el estado de la ruta.