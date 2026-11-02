Luque pidió una decisión política para generar empleo

El diputado nacional recorrió Huella Austral, un emprendimiento ubicado a siete kilómetros de Sarmiento que produce la sidra más austral del mundo y busca ampliar su propuesta turística.

El diputado nacional Juan Pablo Luque recorrió Huella Austral, un emprendimiento ubicado a siete kilómetros de Sarmiento que combina la producción de sidra premium con el desarrollo turístico. Durante la visita, acompañado por el concejal de Comodoro Rivadavia Marcos Panquilto y las concejalas de Sarmiento Nathalia Rúa y Ana Reyes, destacó el potencial productivo de Chubut y la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la generación de empleo.

“En Chubut tenemos recursos, conocimiento y emprendedores con ganas de agregarle valor a lo que podemos producir. Estamos a una decisión política de recuperar ese potencial y generar trabajo genuino para los chubutenses”, sostuvo Luque.

El legislador resaltó la capacidad de los productores de la provincia para desarrollar propuestas innovadoras y generar valor agregado, pese al contexto económico que, según señaló, afecta especialmente a quienes apuestan por producir e invertir en Chubut.

“Un proyecto político que no piensa en la agenda productiva de la provincia tiene estos resultados: desempleo, recesión, cierre de comercios y empresas”, afirmó. En ese sentido, consideró que Huella Austral representa un ejemplo de emprendimiento que logra sostenerse a partir de la creatividad y el compromiso de sus responsables.

Durante la recorrida, Luque conoció el proyecto impulsado por Sergio Larreguy, fundador del establecimiento, que cuenta con cinco hectáreas y alrededor de 2.500 plantas de cinco variedades de manzanas. La sidra premium que elaboran mediante una segunda fermentación obtuvo reconocimientos en España y Chile.

Además de su actividad productiva, Huella Austral proyecta ampliar su propuesta turística con la incorporación de una hectárea de tulipanes, una iniciativa que busca integrar la producción, la naturaleza y los atractivos de la zona para quienes visitan Sarmiento.

Al finalizar la visita, Luque remarcó la importancia de acompañar a los emprendimientos que apuestan por el desarrollo local y el aprovechamiento de los recursos provinciales.

“Huella Austral nos recuerda que tenemos una provincia rica y llena de oportunidades. Necesitamos una política que acompañe a quienes producen, que impulse el agregado de valor y que entienda que el desarrollo de Chubut se construye generando trabajo”, concluyó.