Casi un 60% cree que si Milei reelige desaparece la clase media

El 64% pide un cambio de modelo, pero el peronismo no logra captar a los desencantados de Milei.

Una encuesta de Hugo Haime revela que casi el 60 por ciento de los consultados cree que si Javier Milei es reelecto habrá muchos más pobres y tenderá a desaparecer la clase media. El sondeo muestra al presidente en empate técnico con el peronismo, que todavía no logra captar a los desencantados.

El trabajo al que accedió LPO muestra un rechazo del 64 por ciento a la continuidad del modelo económico y un 59 por ciento cree que si sigue Milei el país "va a tener muchos pobres y casi no habrá clase media".

Sin embargo, Haime advierte que "el traslado de estas cifras a la electoral no es lineal y no garantiza el triunfo opositor". El 55 por ciento dice que quiere que venga un opositor, mientras que un 29 por ciento pide la continuidad de Milei y un 12 por ciento prefiere la continuidad del modelo económico pero sin Milei. Es decir que un "plan B" libertario podría tener un apoyo de alrededor de 41 por ciento.

El desencanto con Milei todavía no es captado linealmente por la principal alternativa opositora, sostiene la encuesta. "El rechazo al Peronismo es menor que el de Milei, pero la mitad de los electores creen que con el Peronismo vuelve la inflación y la corrupción". Pero hay un 43 por ciento que dice que con el peronismo "mejorarán los salarios, el trabajo, y habrá más clase media".

En cuanto al escenario electoral, Haime sostiene que se mantiene la paridad técnica entre La Libertad Avanza y el peronismo en primera y segunda vuelta. "Más allá de que los candidatos del PJ parecen imponerse en segunda vuelta, la cantidad de indecisos y su origen -básicamente ex votantes Milei- impiden una definición", aclara.

En un escenario por partidos, el 35,1 por ciento opta por el peronismo y 33,2 por ciento por LLA. La izquierda aparece tercera con 7,1 por ciento y una alianza de centro sumaría 5 puntos.

Respecto de los desencantados de Milei, el 40% todavía no se define y el peronismo logra seducir al 30%. El resto lo hace o por LLA (12%), por partidos de centro (10%), o por la Izquierda (7%).

En un escenario con candidatos definidos, Milei les gana por poco a Axel Kicillof (35,2% a 33,3%) y a Sergio Massa (35,4% a 31,4%).

En el caso de una segunda vuelta, tanto Kicillof como Massa se imponen sobre Milei (el gobernador bonaerense llegaría a 45,4% y el tigrense a 44,4%) con 13% del electorado que no se define. Entre los desencantados de Milei, alrededor del 45% se inclinarían por el peronismo en este escenario.

Fuente: LPO