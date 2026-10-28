Migraciones confirmó que Bolsonaro pasó por Argentina y voló hacia EE.UU.

El organismo había informado un día antes que no registraba su ingreso al país. Sin embargo, durante la madrugada confirmó que el excandidato brasileño cruzó la frontera junto a su familia el martes por la noche y abordó un vuelo privado con destino a Guayaquil. Su salida de Brasil se produjo pese a una orden judicial que le impedía abandonar el país.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó durante la madrugada de este miércoles que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas y salió poco después en un avión privado desde Puerto Iguazú.

La información modificó el escenario conocido hasta el martes por la mañana, cuando el mismo organismo había asegurado que no existían registros del ingreso del senador brasileño al territorio argentino.

Según el comunicado oficial difundido posteriormente, Bolsonaro y su familia cruzaron a las 22:50 del martes 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz de Iguazú con Puerto Iguazú. Migraciones sostuvo que los cuatro presentaron documentación válida y que en los sistemas argentinos no figuraba ningún impedimento legal para permitirles el ingreso.

A las 23:30, la familia abordó un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW de la empresa argentina Baires Fly. La aeronave despegó finalmente a las 0:21 del miércoles, con Guayaquil, Ecuador, consignado como destino en el plan de vuelo.

Una escala antes de continuar hacia Estados Unidos

El avión aterrizó posteriormente en Guayaquil para reabastecerse de combustible y continuó su recorrido hacia Estados Unidos. La administración de Donald Trump confirmó además que Bolsonaro y su familia recibirían visas para ingresar a ese país.

El propio Trump expresó públicamente su apoyo a la llegada del dirigente brasileño a Estados Unidos.

La ruta aérea también llamó la atención porque evitó atravesar el espacio aéreo brasileño, según los registros difundidos sobre el recorrido de la aeronave.

Había una orden judicial para que entregara sus pasaportes

La situación tiene especial relevancia porque Bolsonaro había recibido una orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil que le exigía entregar sus pasaportes y le impedía abandonar el país mientras avanzan investigaciones judiciales en su contra.

Según Reuters, la medida fue dictada en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y otras maniobras económicas, acusaciones que el senador niega. Su salida se produjo antes de que venciera el plazo establecido para entregar la documentación.

Bolsonaro acababa además de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y había cuestionado públicamente el resultado.

Qué se sabe sobre la actuación del Gobierno argentino

La forma en que se produjo el tránsito por la Argentina abrió interrogantes políticos en ambos países.

Medios argentinos informaron sobre un importante despliegue de seguridad alrededor de la llegada de Bolsonaro al aeropuerto y señalaron que vehículos vinculados a las fuerzas de seguridad acompañaron el traslado de la comitiva. También se informó que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones durante esas horas.

Esos elementos alimentaron versiones sobre una posible colaboración del Gobierno argentino en la operación. Hasta el momento, sin embargo, no existe una confirmación oficial que permita afirmar que la Casa Rosada haya organizado o coordinado la salida de Bolsonaro de Brasil.

La posición formal de Migraciones se limita a señalar que el dirigente y su familia ingresaron con documentación válida, que no existía en los sistemas argentinos una prohibición que impidiera su tránsito y que posteriormente abordaron un vuelo privado hacia Ecuador.

La situación amenaza ahora con sumar tensión a la relación entre Argentina y Brasil, apenas días después de la reelección de Lula y en medio de una relación política ya deteriorada entre los gobiernos de ambos países.