Migraciones negó que Bolsonaro haya ingresado a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no existen registros de ingreso del senador brasileño al país. La aclaración se produjo luego de que crecieran las versiones sobre un supuesto intento de viajar a Estados Unidos desde Puerto Iguazú en un avión privado.

La Dirección Nacional de Migraciones salió este martes a desmentir que Flávio Bolsonaro haya ingresado a la Argentina, en medio de versiones que lo ubicaban en Puerto Iguazú con la intención de abordar un vuelo privado hacia Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el organismo afirmó que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina” y explicó que, ante la repercusión generada por la presencia de una aeronave privada en el aeropuerto misionero, se realizaron controles sobre el avión y su tripulación.

Según Migraciones, la documentación de la empresa estaba en regla y no existía ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Por qué se inició la investigación

La polémica se originó a partir del movimiento de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a Baires Fly, que había volado desde Aeroparque hasta Puerto Iguazú y tenía previsto continuar hacia Estados Unidos.

Medios brasileños y argentinos informaron que la Policía Federal de Brasil comenzó a investigar si el senador y excandidato presidencial había intentado utilizar esa aeronave para salir del país. La sospecha surgió después de que la Justicia brasileña le impusiera restricciones para abandonar Brasil.

Durante las primeras horas de este martes circularon versiones que indicaban que Bolsonaro podría haber cruzado la frontera hacia Misiones utilizando su documento de identidad y que desde allí intentaría viajar a Estados Unidos. Esa información, sin embargo, no fue confirmada oficialmente y posteriormente quedó contradicha por el comunicado de Migraciones argentino.

Controles sobre el avión

La aeronave quedó bajo controles adicionales en el aeropuerto de Puerto Iguazú mientras las autoridades revisaban la documentación y la identidad de quienes tenían previsto viajar.

Según las primeras informaciones, el plan presentado contemplaba cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, surgieron dudas respecto de la identidad de los viajeros y se solicitaron informes complementarios antes de autorizar la salida.

Migraciones sostuvo finalmente que ninguno de esos registros vinculaba a Flávio Bolsonaro con el vuelo.

Qué sigue ahora

La investigación continúa principalmente del lado brasileño, donde la Policía Federal busca determinar si existió efectivamente un intento de abandonar el país y cuál fue el vínculo, si lo hubo, entre el entorno de Bolsonaro y la aeronave que llegó a Misiones.

Por ahora, la posición oficial argentina es concreta: no hay registros de ingreso de Flávio Bolsonaro al territorio nacional y la documentación revisada del avión no incluía a miembros de su familia.

El episodio se produce apenas días después del balotaje presidencial de Brasil, en un contexto de fuerte tensión política tras la derrota de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva.