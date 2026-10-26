Robaron mercadería y dinero de un local de avenida Kennedy

El autor habría permanecido entre 20 y 25 minutos dentro del local y se llevó prendas de vestir, una notebook, parlantes y $400.000 en efectivo.

Una comerciante de Comodoro Rivadavia sufrió un importante robo durante la madrugada de este lunes en su local de indumentaria, ubicado sobre avenida Kennedy al 2158. Según estimó la propietaria, el autor se llevó alrededor de $3 millones en mercadería, una notebook, parlantes y unos $400.000 en efectivo.

Adriana Llancalahuen relató lo ocurrido durante un móvil del programa Bienvenidos a Dubái, de El Comodorense Stream, donde expresó su indignación por las pérdidas y reclamó avances en la investigación.

De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada. El sospechoso habría ingresado tras romper la parte inferior de la puerta reja y destrozar un vidrio con una piedra de gran tamaño. Una vez dentro, permaneció entre 20 y 25 minutos, según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

“Me lo dejó limpito, acá, así como está, vacío lo dejó”, lamentó la comerciante al mostrar el estado en el que quedó el negocio. Entre los elementos sustraídos mencionó remeras importadas, conjuntos de ropa, una computadora portátil, parlantes y dinero en efectivo.

Llancalahuen indicó que personal policial y efectivos de la División de Investigaciones intervinieron en el caso y que, según le informaron, el presunto autor del robo ya habría sido identificado. Sin embargo, manifestó su malestar porque hasta el momento no se habría concretado su detención.

Según contó, le habrían señalado que el sospechoso se encontraría en situación de calle, una explicación que cuestionó en medio de su reclamo por respuestas ante los hechos de inseguridad.

La comerciante también sostuvo que otros negocios de la ciudad habrían sufrido robos similares y advirtió sobre la preocupación que generan estos episodios entre quienes trabajan diariamente para sostener sus emprendimientos.

Durante la entrevista, Adriana contó el esfuerzo que realizó para consolidar su actividad comercial. Explicó que durante aproximadamente diez años trabajó en ferias y que, después de pasar por distintos puntos de Comodoro Rivadavia, decidió instalarse en un local propio para continuar con su emprendimiento.

A esa trayectoria se sumaron las dificultades económicas y la caída de las ventas, que la obligaron a realizar nuevos esfuerzos para mantener el negocio. Según relató, recurrió a préstamos y utilizó dinero que no tenía disponible para volver a levantarse.

“Ya es como que nos estábamos levantando y volvieron. Tuvimos dos meses muy flojos y ahora me tenía que levantar y me levanté. Y así como me levanté, me volvieron a tirar de vuelta”, expresó con angustia.

La comerciante explicó que trabaja de lunes a sábado junto a su esposo y que debe afrontar gastos fijos como el alquiler, la electricidad y otros servicios. También señaló que muchas veces posterga necesidades personales y resigna momentos con su familia para priorizar el negocio.

En cuanto al perjuicio económico, Llancalahuen aclaró que todavía realizaba un inventario para determinar el monto exacto de lo robado, aunque calculó que el valor de la mercadería sustraída rondaría los $3 millones.

A esa cifra se suman aproximadamente $400.000 en efectivo que había dejado en el local para pagar un envío de mercadería que debía llegar durante la misma jornada. “Eran como $400.000 que había dejado porque tenía que pagar el envío”, explicó.