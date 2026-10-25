El asalto ocurrió en Puerto Deseado. Maniataron a la víctima y vaciaron su caja fuerte. Según fuentes allegadas a la Policía, los atacantes habrían escapado en un remis.

Torturaron a un comerciante y los sospechosos serían de Comodoro

Un comerciante de Puerto Deseado fue maniatado y sometido a torturas durante un robo en su vivienda, ocurrido en la madrugada del sábado 24 de octubre. Los delincuentes se llevaron su teléfono celular y el contenido de una caja fuerte.

El ataque tuvo lugar en una calle céntrica, a unas cuatro cuadras de la comisaría. La víctima es propietaria de un conocido negocio de artículos de limpieza.

Según fuentes allegadas a la Policía, los sospechosos serían oriundos de Comodoro Rivadavia y habrían contratado un remis para salir de Puerto Deseado después del asalto.

Esa versión indica que descendieron a la altura del kilómetro 60 de la ruta 281, que une la ciudad portuaria con la ruta nacional 3, tras estafar al conductor. Desde allí habrían continuado la fuga hacia Comodoro.

El teléfono robado habría emitido una señal de ubicación en la ciudad chubutense. Ese dato podría contribuir a reconstruir el recorrido de los atacantes.

La violencia contra el comerciante y la cercanía de su casa con la dependencia policial motivaron cuestionamientos de vecinos, que expresaron su indignación en las redes sociales. Los reclamos apuntaron a la reiteración de delitos y a la falta de respuestas de las autoridades.

Entre los comentarios se utilizó la expresión “zona liberada” para manifestar la sensación de desprotección. También hubo críticas hacia la Justicia y los funcionarios municipales y provinciales, a quienes les exigieron medidas urgentes frente a la inseguridad.