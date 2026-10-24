Pelea con tiros al aire en Km 5

El incidente se produjo este sábado por la tarde frente a un supermercado de la avenida José Ingenieros. No se registraron detenidos.

Una discusión protagonizada por cuatro hombres derivó en al menos un disparo al aire, lo que puso en riesgo a personas ajenas al enfrentamiento que pasaban por el lugar.

El incidente se produjo este sábado por la tarde frente al estacionamiento de un supermercado de la avenida José Ingenieros, en Kilometro 5.

En medio de la discusión, uno de los involucrados desenfundó un arma, apuntó contra otra persona y efectuó un disparo al aire.

Luego, volvió a apuntar contra uno de sus rivales amenazando con disparar y herir de muerte a la otra persona involucrada en el conflicto.

La escena quedó registrada en un video que está siendo analizado por investigadores policiales para tratar de identificar a los involucrados, indicaron fuentes oficiales.