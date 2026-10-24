Durante la pandemia, promocionó en televisión un suplemento de alfalfa al que atribuía efectos contra el Covid.

Quién es el bioquímico detenido en Esquel por mantener a su familia en cautiverio

Miguel Edgardo Battista, de 71 años, se presenta en redes profesionales como bioquímico, licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas y médico graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En septiembre de 2020, en plena pandemia, fue entrevistado por Crónica TV, donde promocionó un suplemento nutricional a base de alfalfa al que atribuía efectos beneficiosos frente al Covid.

Hoy, su nombre está vinculado a una investigación judicial en Esquel. La Justicia de Chubut lo imputó por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, en una causa que involucra a su pareja y a sus hijos.

Más allá del hecho investigado, su perfil reúne antecedentes vinculados con la actividad bioquímica, la participación en distintas sociedades comerciales y sus apariciones públicas durante la emergencia sanitaria de 2020.

En septiembre de 2020, Battista participó de una entrevista con Crónica TV en la que afirmó haber desarrollado un suplemento nutricional elaborado principalmente a partir de alfalfa y otros extractos vegetales.

Según publicó Clarín, el hombre aseguró entonces que el producto había sido utilizado por más de 400 personas y que había observado resultados favorables tanto en personas que buscaban prevenir la enfermedad como en pacientes que atravesaban el Covid o presentaban secuelas.

Durante la entrevista, describió el preparado como un producto destinado al público general y sostuvo que podía utilizarse en niños y adultos. También afirmó que lo había empleado con personas vinculadas a una organización denominada Misión Ar, donde dijo desempeñarse como director de Salud.

Consultado sobre la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sostuvo que no necesitaba una autorización específica porque se trataba de un suplemento dietario.

QUE PASO DURANTE 12 DIAS EN ESQUEL

En su perfil de LinkedIn, Battista se define como licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas, bioquímico y médico, con formación en la Universidad de Buenos Aires.

También menciona una graduación como médico en 1999, una pertenencia al American College of Physicians, una especialización en Medicina Interna de la Asociación Médica Argentina y actividades relacionadas con la propiedad intelectual. En la misma presentación incluye su interés por las artes plásticas.

Clarín informó que Battista figura matriculado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. En cambio, el medio señaló que no encontró una matrícula médica vigente a su nombre en el registro oficial de profesionales médicos del Ministerio de Salud de la Nación que consultó.

Otro aspecto de su trayectoria está relacionado con su participación en empresas constituidas entre 2005 y 2020.

Según el relevamiento publicado por Clarín, Battista aparece vinculado a ocho sociedades comerciales. La primera fue Laboratorios JSM S.A., creada en 2005 con otras tres personas para desarrollar actividades relacionadas con la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, medicinales y químicos. En esa firma ocupó la presidencia.

En 2014 participó de la creación de NVN Navian S.A., una sociedad que contemplaba actividades de laboratorio, servicios médicos y otros negocios. Inicialmente fue designado director suplente y al año siguiente pasó a ocupar la presidencia.

La mayor cantidad de empresas se concentró en los primeros meses de 2020. Entre febrero y marzo de ese año participó en la constitución de otras seis sociedades por acciones simplificadas (SAS): Fitocultura, Reanimate, Shaidgardl, Phytoplasma, BPYVV y Denise Crystal.

En cuanto a su situación financiera, Clarín citó un informe comercial de Nosis basado en información del Banco Central. Según esos datos, en agosto de 2026 Battista acumulaba deudas bancarias por $26,4 millones, clasificadas como irrecuperables. El informe también consignaba que el endeudamiento había superado los $56 millones a mediados de 2025.

LA CAUSA JUDICIAL EN ESQUEL

Battista quedó detenido el jueves 22 de octubre, luego de un procedimiento encabezado por el Ministerio Público Fiscal de Esquel en una vivienda de la ciudad.

Según la información publicada previamente por EQSnotas.com, la investigación había comenzado cerca de dos semanas antes, a partir de alertas de vecinos por la situación en la que se encontraría el grupo familiar.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron a los integrantes de la familia en distintos sectores de la vivienda. Los pedidos de auxilio escuchados desde el interior fueron determinantes para el ingreso policial, de acuerdo con la reconstrucción.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que vivían la mujer y los niños y las posibles responsabilidades penales del hombre detenido.

La imputación contra Battista es por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Se trata de una acusación judicial y no de una condena.

Fuente: Clarín