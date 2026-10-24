Luque cerró el encuentro del Peronismo Federal en Comodoro

“La situación de la gente es crítica y el peronismo tiene que escuchar para transformar la realidad”, sostuvo el diputado.

Con una importante convocatoria, el peronismo reunió en Comodoro Rivadavia a referentes de distintas provincias que participaron de una jornada de debate con eje en el trabajo, la producción y el federalismo. El diputado nacional Juan Pablo Luque cerró el acto con un mensaje crítico hacia Javier Milei, sin omitir la actual situación de Chubut ni la del propio espacio peronista.

Luego de Parque Norte y Entre Ríos, este fue el tercer encuentro del Peronismo Federal bajo la consigna “Primero las ideas” y el mismo se concretó en el salón del Centro de Empleados de Comercio (CEC) ubicado en el Parque Saavedra.

En la ocasión, también oficiaron de anfitriones los intendentes de Río Gallegos, Pablo Grasso, y de Río Grande, Martín Pérez como anfitriones.

Asimismo, asistieron conocidos referentes de este sector peronista como los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Kelly Olmos, así como también el intendente de Pilar, Federico Achával. Hubo dirigentes y militantes de toda la Patagonia, entre ellos el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili; de Gualjaina, Marcelo Limarieri; y de Telsen, Pablo Castro, además de representantes sindicales.

Con el objetivo de abrir un proceso de debate interno y avanzar en la construcción de una alternativa nacional “con protagonismo de las provincias”, unos mil participantes ratificaron su compromiso de alejar la discusión de las candidaturas y plantear las problemáticas reales del interior del país para que la gente vea en el peronismo la única alternativa para 2027.

“HAY HISTORIAS QUE NO ESTAMOS ESCUCHANDO”

Luque cerró la serie de discursos que incluyeron previamente al intendente Macharashvili; el presidente de la CGT Chubut, Gustavo Fita; el referente de la CGT Nacional, Cristian Gerónimo; el senador nacional Carlos Linares; el intendente de Río Grande, Martín Pérez; el diputado nacional Guillermo Michel; el intendente de Pilar, Federico Achával; y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en ese orden.

Luque comenzó con un relato cotidiano. “Hace pocos días, en una de las recorridas habituales por los barrios de Comodoro, un compañero me contó que se levanta todos los días a las 5 para vender tortas fritas en un semáforo… que después patea la ciudad buscando trabajo y que a la noche se queda dando vueltas hasta que su hijo se duerme para no enfrentarse al miedo y a la vergüenza de volver a su casa y mirarlo a la cara sin saber si la semana que viene va a tener para darle de comer”, dijo.

“Hasta hace muy poco -continuó-, el compañero era trabajador petrolero y perdió su trabajo cuando YPF se fue de la provincia. Historias como estas se multiplican por miles en nuestra provincia y por millones en el país. Estas son las historias que no estamos escuchando. Este es el presente de los chubutenses. Esta es la actualidad de la Argentina de Milei”.

El diputado nacional sostuvo que “hoy, en nuestra provincia, más de 150 mil compatriotas viven bajo la línea de pobreza. Desde noviembre de 2023 perdimos cerca de 14 mil puestos de trabajo, 700 empresas y en nuestras ciudades el desempleo ya alcanza el 10%”.

“La situación a la que nos enfrentamos hoy es crítica. El modelo de Milei está destruyendo el trabajo, nuestras ciudades y a las familias argentinas. Hoy nos enfrentamos a un presidente al que no le tiembla el pulso para meterse con las personas con discapacidad, para reprimir jubilados y para dejar a miles de argentinos a la deriva”, acusó.

Y luego lanzó una autocrítica hacia el espacio: “el peronismo deja de funcionar cuando nos encerramos en la discusión interna por los nombres y lugares mientras afuera nos piden a gritos que los escuchemos. Deja de funcionar cuando no estamos en la calle viendo de primera mano lo que está pasando; cuando seguimos recorriendo tercamente caminos que ya no sirven y cuando nuestros debates tienen cada vez menos que ver con los problemas reales de la gente que decimos representar”.

“Para que vuelva a funcionar tenemos que recuperar tres cosas que nunca deberíamos haber perdido: unidad, escucha y proyecto”, sintetizó.

Añadió que “escuchar tampoco alcanza si después no sabemos qué hacer con lo que escuchamos. Necesitamos un proyecto. Un proyecto que nazca de los problemas reales de nuestra gente y que vuelva a responder cómo hacemos para generar producción y trabajo y cómo hacemos para devolver dignidad, independencia y oportunidades.

Por último, cerró con un mensaje netamente provincial: “Si queremos transformar Chubut, volvamos a las bases, a la calle. Unidos para escuchar y construir un proyecto que convierta la enorme riqueza que nos rodea en progreso real y duradero para nuestra gente. Un Chubut fuerte, capaz de ponerse de pie y dejar de estar arrodillado ante otros como está hoy”, sentenció.