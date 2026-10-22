Según Luque, hay 75 mil endeudados en Chubut que no pueden cumplir con sus obligaciones

“La gente se endeuda para comer y el Gobierno le responde que tiene que aprender a manejar la plata”, sostuvo el diputado nacional.

El diputado nacional Juan Pablo Luque cuestionó duramente la decisión del oficialismo de avanzar con un proyecto de educación financiera mientras quedaron sin aprobar las iniciativas que la oposición viene reclamando para ofrecer soluciones concretas al endeudamiento familiar. Advirtió que en Chubut hay 300 mil personas endeudadas, de las cuales más de 74 mil ya no pueden cumplir con sus obligaciones.

En una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, Luque expuso este miércoles la crítica situación económica que atraviesan las familias chubutenses y cuestionó que el Congreso no hubiera avanzado con los proyectos impulsados por la oposición para brindar alternativas de alivio financiero a millones de argentinos.

Por el contrario, el oficialismo proponía una iniciativa vinculada a la educación financiera, una respuesta que el legislador consideró “una tomada de pelo”, alejada de las necesidades urgentes de la población. Tampoco tuvo los votos.

“Mandar a estudiar educación financiera a millones de argentinos que se endeudaron para poder comer, comprar medicamentos o pagar el gas; eso es no entender absolutamente nada de lo que está pasando en el país. El problema no es que las familias no sepan administrar su dinero. El problema es que cada vez tienen menos ingresos, pierden sus trabajos o no llegan a fin de mes. Evidentemente, este Gobierno no comprende la realidad de los argentinos ni para quién tiene que gobernar”, cuestionó Luque.

Durante su intervención, el diputado presentó cifras del Banco Central de la República Argentina que reflejan la magnitud de la crisis: “Al menos 300 mil chubutenses están endeudados hoy. Casi la mitad de nuestra provincia. Cada uno debe, en promedio, seis millones de pesos, un 30% más que el promedio nacional. Y 74.528 personas ya tienen atrasos superiores a los 90 días”, detalló.

Además, advirtió que 52 mil chubutenses se encuentran en situación de deuda irrecuperable, de acuerdo con la clasificación del Banco Central. “Estamos hablando de familias que quedaron prácticamente expulsadas del sistema financiero. No son números; son vecinos que conocemos, que trabajan, que tienen hijos y que hoy no encuentran ninguna salida”, sostuvo.

Luque vinculó directamente el crecimiento del endeudamiento con el deterioro económico que atraviesa Chubut. “En el último año perdimos más de 13.741 puestos de trabajo registrado. Comodoro Rivadavia, la ciudad de donde provengo, pasó del 2% al 9,2% de desocupación en doce meses; cerraron 370 empresas en la provincia y más de 1.100 comercios bajaron sus persianas en Comodoro desde 2024”, enumeró.

También hizo referencia a los niveles de indigencia en el conglomerado Rawson-Trelew, donde una de cada diez personas no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.

“Las familias no se endeudan porque quieren. Se endeudan porque no tienen otra alternativa. Porque necesitan poner comida en la mesa, pagar una factura o comprar remedios. Y encima terminan atrapadas en créditos con tasas altísimas que hacen imposible salir de esa situación”, expresó.

En ese sentido, advirtió que el 59% de los endeudados chubutenses recurrió a billeteras virtuales y otras alternativas de financiamiento, mientras que el sector más afectado está compuesto por personas de entre 25 y 44 años.

El diputado también cuestionó la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno provincial frente a la dimensión del problema.

“En Chubut tenemos 300 mil personas endeudadas y la respuesta provincial es un programa para empleados estatales que, en el mejor de los casos, alcanza a 3.500. ¿Qué hacemos con las otras 296.500 personas? No podemos seguir ofreciendo respuestas mínimas frente a una crisis de semejante magnitud”, planteó.

Luque recordó además las declaraciones del presidente Javier Milei, quien sostuvo que nadie se había endeudado con una pistola en la cabeza. “Nosotros decimos que sí hubo una pistola. Se llama desempleo, se llama pobreza, se llama hambre. Se llama abandonar a las familias en el peor momento de las últimas dos décadas”, resaltó.

Finalmente, lamentó que el Congreso haya dejado pasar una nueva oportunidad de discutir herramientas concretas para aliviar el endeudamiento de los hogares. “Es muy fácil hablar de educación financiera desde un escritorio cuando nunca tenés que elegir entre pagar la luz o comprar comida. La gente no necesita que le enseñen a administrar la plata que no tiene. Necesita trabajo, salarios dignos y oportunidades para salir adelante. Este Congreso tiene la obligación de dar respuestas concretas, no simbólicas”, concluyó.