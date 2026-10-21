Intendente destaca trabajo conjunto en el Consejo de la Magistratura

Macharashvili destacó que la interacción entre las instituciones amplía la mirada sobre las problemáticas de los ciudadanos.

El intendente Othar Macharashvili acompañó la jornada del Consejo de la Magistratura en Comodoro Rivadavia con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y el diálogo entre los poderes del Estado, en un encuentro donde se abordaron temas prioritarios para el funcionamiento de la Justicia en la provincia y la región.

"Si bien cada poder del Estado debe abocarse a sus competencias específicas, la interacción entre ellos permite ampliar la visión de las problemáticas de los ciudadanos. En este sentido, Comodoro es un ejemplo y agradezco la oportunidad de estar hoy acá fortaleciendo este vínculo institucional", expresó el jefe comunal.

La presencia del mandatario fue calificada por la titular del organismo, Lucía Pettinari, como una muestra clave de articulación. En ese sentido, la magistrada expresó: "Que venga a visitarnos, nos honra porque es la figura más importante del Ejecutivo que tiene la ciudad. Es muy importante que se acerque y que conozca la trascendencia de nuestra labor".

Asimismo, Pettinari sostuvo que "si bien es un poder distinto al nuestro, es parte de los tres poderes que necesitamos para que un Estado democrático funcione".

Respecto de las actividades desarrolladas por el Consejo, la jueza brindó un informe sobre los cargos en concurso, anunciando la selección de la jueza de paz suplente para la localidad de Sarmiento, así como que los cargos para el Juzgado N° 1 y para el fuero de Familia de Comodoro Rivadavia (juez de refuerzo) quedaron desiertos.

Paralelamente, se concursó un cargo de juez penal en Lago Puelo, mientras continúa la deliberación para resolver la designación de un juez de Cámara en Puerto Madryn.

Entre otros temas, el organismo avanzó en cuestiones administrativas, como la evaluación en comisiones de admisibilidad de denuncias a magistrados provinciales y la tramitación de sumarios.