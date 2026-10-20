Milei negó que la gente no llegue a fin de mes

En un exabrupto discursivo más, el Presidente tildó a la grave crisis económica que atraviesa el país de “pelotudez” y apuntó contra los medios que difunden los datos estadísticos. No obstante, no hizo mención alguna del creciente nivel de endeudamiento de la población.

Javier Milei participó este lunes de la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén, y volvió a apuntar contra los medios que, según él, solo difunden mentiras, a pesar de que los datos lo contrarrestan. En su discurso, el Presidente negó que una parte de los argentinos no llegue a fin de mes, como revelan las encuestas que difundió Página/12, y hasta se animó a mofarse de quienes viven esa realidad. “Es una pelotudez del tamaño de una casa”, aseguró.

La deuda como detonante y Caputo en su laberinto

Ante los principales empresarios y referentes del sector energético, Milei defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y arremetió contra “los medios corruptos”, que exponen la realidad de la caída en el poder adquisitivo de millones de argentinos.

En uno de los pasajes más polémicos de su disertación, el jefe de Estado expresó: “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”, agregó e invitó a los argentinos a “reflexionar”.

No es la primera vez que Milei hace declaraciones de este estilo. Hace un tiempo, había asegurado que si la gente no llegaba a fin de mes “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”.

El ingreso no alcanza y el endeudamiento tampoco

Sin embargo, pese a la negativa del Presidente, los datos hablan por sí solos, tal como lo reflejó la nota de tapa de este diario. Según datos recogidos por un estudio del Monitor de Opinión Pública, dos de cada tres argentinos no llegan al 20 de cada mes.

Ese porcentaje sube entre los jóvenes, un 72%, y en la clase baja, el 83,3%. Esto explica la crisis de endeudamiento: el 56,2% de la población tomó crédito en los últimos 6 meses, sobre todo para adquirir alimentos o pagar servicios.

Fuente: Página 12