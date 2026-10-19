Un sector del peronismo debatirá en Comodoro el futuro de la Patagonia

El Peronismo Debate es un espacio de discusión e intercambio de ideas que viene consolidando un sector del peronismo que busca fortalecer la construcción de una alternativa nacional con una mirada federal y propuestas para el futuro de la Argentina. Ya se hizo un primer encuentro en Parque Norte y otro en Entre Ríos.

El de Comodoro será el tercero y está organizado desde la Patagonia Sur entre Juan Pablo Luque y los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos) y Martín Pérez (Río Grande). El encuentro contará con la participación asegurada de referentes nacionales, entre los que se encuentran los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Kelly Olmos.

"Esta experiencia de Peronismo Debate viene recorriendo la Argentina, pensando en cómo construimos una propuesta federal, pensada desde cada región para recuperar una Argentina y una provincia que permita proyectar una vida mejor", expresó Luque.

“Este encuentro va a trabajar mucho desde abajo hacia arriba para que después, quien tenga que liderar el peronismo tenga una base sólida de compañeros y compañeras preparados para poder trabajar en cada uno de los temas importantes que tiene Argentina”, amplió.

La convocatoria reunirá a dirigentes y referentes de distintas provincias patagónicas y del país para poner en común las realidades y discutir una agenda de desarrollo para la región.

"Tenemos en la región una agenda en común y un presente complejo vinculado a decisiones políticas que relegaron a la Patagonia a una crisis laboral y económica sin precedentes", añadió el diputado.

La producción y el trabajo serán los ejes centrales de una jornada que apunta a debatir los desafíos de las economías regionales, la generación de empleo y las posibilidades de desarrollo de una Patagonia con enormes recursos y potencial productivo con un panel de disertantes especialistas en distintas temáticas y de distintas generaciones.

En un escenario nacional que exige respuestas frente al deterioro de las condiciones de vida y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, el encuentro propone abrir una discusión sobre el peronismo que viene y la necesidad de construir una alternativa política con vocación de mayoría, capacidad de representación y un proyecto de país que contemple las realidades de todas las provincias.

Desde una perspectiva federal, El Peronismo Debate busca consolidar un ámbito de participación e intercambio que permita transformar las experiencias y demandas de cada territorio en propuestas para una alternativa nacional de cara a 2027.

La actividad se realizará a partir de las 16 horas del próximo viernes 23 en el Salón del Centro de Empleados de Comercio, ubicado en Parque Saavedra. La entrada es libre y gratuita con inscripción previa en el siguiente formulario: https://forms.gle/juqK24YRDYmYpGCM7