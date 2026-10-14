Luque en Tecka: "en el interior de Chubut es donde más se sufre la falta de oportunidades"

"Desde que comenzó la gestión nacional el escenario es totalmente negativo para las familias y no hubo mejoras en ningún aspecto para la gente que vive en la zona", aseguró Juan Pablo Luque tras los encuentros con vecinos y vecinas de la localidad de Tecka.

La falta de trabajo y de oportunidades, especialmente para las y los jóvenes, es una de las preocupaciones principales. "Muchas veces deben dejar su lugar de origen para continuar sus estudios o buscar una salida laboral", acotó el diputado, quien consideró que "tenemos el desafío de pensar condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse sin tener que alejarse de sus familias y de la comunidad en la que crecieron".

También se plantearon las dificultades para acceder a una vivienda, el costo de los alquileres y las necesidades vinculadas a la atención de la salud. "Son problemáticas que impactan en la vida cotidiana de las familias; hay una comunidad desprotegida de las decisiones que toma el gobierno nacional y en donde nadie parece querer ocuparse en defender a quienes viven en el interior chubutense", afirmó el diputado nacional.

"Cuando decimos que el proyecto de Javier Milei es complicarnos la vida a los patagónicos nos referimos a esto: falta de proyección, de posibilidades, de futuro para una comunidad que necesita oportunidades para seguir creciendo", expresó.

"La ausencia del gobierno provincial es latente; los vecinos y vecinas de Tecka y de toda la Comarca necesitan que los defiendan de este proyecto político que los puso en el patio de atrás", concluyó Luque.