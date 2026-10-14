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Luque en Tecka: "en el interior de Chubut es donde más se sufre la falta de oportunidades"

El diputado nacional se reunió con distintas familias de la localidad.

"Desde que comenzó la gestión nacional el escenario es totalmente negativo para las familias y no hubo mejoras en ningún aspecto para la gente que vive en la zona", aseguró Juan Pablo Luque tras los encuentros con vecinos y vecinas de la localidad de Tecka.

La falta de trabajo y de oportunidades, especialmente para las y los jóvenes, es una de las preocupaciones principales. "Muchas veces deben dejar su lugar de origen para continuar sus estudios o buscar una salida laboral", acotó el diputado, quien consideró que "tenemos el desafío de pensar condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse sin tener que alejarse de sus familias y de la comunidad en la que crecieron".

También se plantearon las dificultades para acceder a una vivienda, el costo de los alquileres y las necesidades vinculadas a la atención de la salud. "Son problemáticas que impactan en la vida cotidiana de las familias; hay una comunidad desprotegida de las decisiones que toma el gobierno nacional y en donde nadie parece querer ocuparse en defender a quienes viven en el interior chubutense", afirmó el diputado nacional.

"Cuando decimos que el proyecto de Javier Milei es complicarnos la vida a los patagónicos nos referimos a esto: falta de proyección, de posibilidades, de futuro para una comunidad que necesita oportunidades para seguir creciendo", expresó.

"La ausencia del gobierno provincial es latente; los vecinos y vecinas de Tecka y de toda la Comarca necesitan que los defiendan de este proyecto político que los puso en el patio de atrás", concluyó Luque.

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