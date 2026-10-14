El Municipio acompañó el izamiento de la bandera rosa

En el mes mundial de concientización sobre el cáncer de mama, el Estado municipal articula acciones de prevención.

Este miércoles por la mañana, se llevó a cabo el tradicional izamiento de la bandera rosa en el Museo Ferroportuario con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una actividad orientada a promover el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de una enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres.

La emotiva ceremonia que forma parte de la iniciativa impulsada año tras año por la coordinadora de Acuarium, Nancy Regina, e integrantes de la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer (APAeC), entre otros referentes comprometidos con la causa, contó con el acompañamiento del Municipio que reafirmó la importancia de realizarse estudios preventivos periódicos de forma accesible para toda la comunidad.

Durante el encuentro, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, remarcó las acciones conjuntas que se coordinan desde el Ejecutivo municipal. “Desde el Municipio, diversas áreas, incluyendo Mujer, Salud y Desarrollo Humano, colaboramos activamente con información y ofreciendo testeos gratuitos para los ciudadanos con el objetivo de facilitar el acceso a la salud de aquellas personas que carecen de recursos médicos adecuados”, indicó.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, resaltó que “el acompañamiento a las mujeres es una tarea permanente desde el comienzo de la gestión. A través de la campaña ‘Hoy Me Elijo’, que se lleva adelante año tras año, buscamos llegar a más vecinos con el objetivo de fomentar la prevención y la concientización, incentivando a las mujeres a realizarse controles médicos, cuidar su bienestar y priorizarse”.

En ese marco, se recordó que el sistema sanitario de la ciudad se encuentra plenamente operativo para el acompañamiento de la población. De esta forma, las vecinas pueden dirigirse a la Secretaría de Salud o a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los barrios para realizarse controles periódicos, acceder a chequeos médicos, solicitar estudios preventivos y recibir asesoramiento profesional continuo sobre el cuidado de su salud.