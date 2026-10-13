El Municipio impulsa charlas de concientización sobre el cáncer de mama

El área de Salud desarrolla un ciclo de charlas en distintos CAPS de la ciudad para promover la detección temprana del cáncer de mama.

La Secretaría de Salud del municipio lleva adelante un ciclo de charlas abiertas a la comunidad en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en articulación con instituciones y organizaciones de la ciudad. Las actividades continuarán durante todo el mes, con el objetivo de promover la detección temprana de la enfermedad y brindar información sobre la importancia de los controles de salud.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la cartera sanitaria; orientadas a fortalecer la prevención y promoción de la salud mediante un trabajo territorial de cara a la comunidad. La campaña busca poner en valor la importancia de que las mujeres prioricen su bienestar, dediquen tiempo a su salud y no posterguen los controles preventivos.

Durante las charlas, el personal de Salud municipal brinda información sobre los factores de riesgo del cáncer de mama, la importancia de la detección temprana y la realización de controles médicos según la edad y los antecedentes personales y familiares.

Asimismo, se ofrecen recomendaciones sobre la autoexploración mamaria para reconocer posibles cambios en las mamas y se destaca la importancia de consultar oportunamente con un profesional de la salud ante cualquier alteración.

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres. Su detección en etapas iniciales permite acceder a tratamientos oportunos y aumenta las posibilidades de cura. Asimismo, mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de tabaco y alcohol y realizar controles periódicos de salud son hábitos que contribuyen a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

La mamografía es el principal estudio que permite identificar lesiones que todavía no presentan síntomas. Desde la Secretaría de Salud Municipal se promueve la consulta médica para evaluar la realización de este estudio a partir de los 40 años, de acuerdo con los antecedentes personales y familiares y la indicación profesional.

En el marco de la campaña “hoy Me elijo”, el próximo jueves 15 de octubre, de 08:30 a 11:00 horas, se realizará en el CAPS Isidro Quiroga (Lisandro de la Torre 3300). Luego, el lunes 19, a las 09:00 horas, en el CAPS Moure (Sabino Freile y Cayelli); el martes 20, a las 10:30 horas, en el CAPS Stella Maris (Perón y Lorenzo Gastaldi); el miércoles 21, a las 11:30 horas, en el CAPS Las Flores (Sarmiento 2544); el jueves 22, a las 09:00 horas, en el CAPS San Martín (Las Violetas 997 y Huergo); y finalizarán el jueves 29 de octubre, a las 09:00 horas, en el CAPS Marcelino Reyes (Av. del Libertador 657).

La actividad del jueves 15 en el CAPS Isidro Quiroga incluirá una jornada de atención integral, con consultas de clínica médica y toma de muestras para PAP, ambas prestaciones con turno previo, que podrá solicitarse al teléfono 4480944. Además, se brindará atención de enfermería y testeos de VIH, sífilis y hepatitis B, a demanda espontánea, sin necesidad de turno.