El Papa deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar. La internación duraría una semana y el Vaticano aún no comunicó cambios en la visita prevista para noviembre.

León XIV será operado y crece la incertidumbre por su viaje a Argentina

Una intervención quirúrgica marcará los próximos días de León XIV, a pocas semanas del viaje que tiene previsto realizar a la Argentina. El pontífice anunció que los médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones durante controles de rutina y recomendaron su extracción.

El anuncio se produjo este domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Ante los fieles, el Papa explicó que la lesión fue identificada en una etapa temprana y que seguirá las indicaciones de los profesionales que supervisan su salud.

Desde la Santa Sede señalaron que el nódulo está localizado. Por el momento, sus características y los resultados de los estudios realizados permanecen pendientes de mayores precisiones oficiales.

La operación se llevará adelante en el Policlínico Gemelli de Roma durante los primeros días de la próxima semana, según confirmó el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni. La previsión inicial contempla una internación de aproximadamente siete días, sujeta a la evolución posterior a la cirugía.

Durante su mensaje dominical, León XIV agradeció el acompañamiento y pidió a los presentes que lo tengan en sus oraciones mientras atraviesa el procedimiento y la recuperación.

La cercanía de la intervención con la visita a la Argentina abrió interrogantes sobre el cronograma de noviembre. El viaje supone un traslado internacional y una agenda de actividades públicas cuyo desarrollo dependerá también de su evolución.

Hasta el momento, el Vaticano mantiene pendiente una definición sobre las posibles consecuencias de la cirugía en ese itinerario. Los próximos partes oficiales permitirán conocer los tiempos de recuperación y si habrá modificaciones en la visita.