Comodoro expuso su modelo de innovación en Ciencia y Tecnología

La experiencia local fue destacada a nivel nacional como un referente de gestión para unir el conocimiento académico con las necesidades del sector productivo.

El Municipio de Comodoro Rivadavia participó de las III Jornadas del Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad (CTU), realizadas los días 8 y 9 de octubre en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). El encuentro reunió a referentes del sistema científico, tecnológico y universitario de todo el país para debatir propuestas orientadas al fortalecimiento de las capacidades nacionales, la articulación institucional y el desarrollo federal.

Desde Comodoro Conocimiento se destacó que la ciudad cuenta con capacidades científicas sólidas, y que resulta clave traducir ese conocimiento en soluciones sociales, productivas y tecnológicas.

El responsable de la agencia, Rubén Zárate, ratificó el compromiso del Intendente Macharashvili de seguir impulsando la ciencia y la tecnología como motores de transformación, inversión y generación de empleo. La agenda del foro contó además con la presencia de referentes gremiales universitarios y legisladores nacionales de la comisión del área.