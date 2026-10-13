Comodoro expuso su modelo de innovación en Ciencia y Tecnología

El Municipio de Comodoro Rivadavia participó de las III Jornadas del Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad (CTU), realizadas los días 8 y 9 de octubre en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). El encuentro reunió a referentes del sistema científico, tecnológico y universitario de todo el país para debatir propuestas orientadas al fortalecimiento de las capacidades nacionales, la articulación institucional y el desarrollo federal.
Desde Comodoro Conocimiento se destacó que la ciudad cuenta con capacidades científicas sólidas, y que resulta clave traducir ese conocimiento en soluciones sociales, productivas y tecnológicas.
El responsable de la agencia, Rubén Zárate, ratificó el compromiso del Intendente Macharashvili de seguir impulsando la ciencia y la tecnología como motores de transformación, inversión y generación de empleo. La agenda del foro contó además con la presencia de referentes gremiales universitarios y legisladores nacionales de la comisión del área.