Cuatro de cada diez dólares adquiridos por personas y empresas se destinaron a la formación de activos externos, la mayor proporción desde la salida del cepo.

La compra de dólares para ahorro se aceleró en octubre y superó los u$s3.300 millones, en un contexto de creciente demanda de cobertura cambiaria y previo a la mayor suba del tipo de cambio registrada en noviembre. Además, aumentó la proporción de las divisas adquiridas por personas y empresas que quedaron "bajo el colchón", en detrimento de aquellas que permanecieron depositadas en los bancos locales. Pese a esta dinámica, la mejora del superávit comercial de bienes y el ingreso de dólares vía endeudamiento privado contribuyeron a la acumulación de reservas internacionales.

A través de su Balance Cambiario, este viernes el Banco Central (BCRA) informó que la compra neta de "billetes y divisas sin fines específicos" por parte de las "personas humanas" alcanzó los u$s3.332 millones en el décimo mes del año. La cifra representó un incremento del 15,1% respecto de septiembre (u$s2.896 millones) y se ubicó un 21,8% por encima del promedio de los primeros nueve meses de 2026 (u$s2.735 millones).

En el segmento de billetes, la autoridad monetaria informó que hubo 1,7 millones de compradores (+100.000) y 812.000 vendedores (+54.000).

Las compras brutas ascendieron a u$s3.020 millones, mientras que las ventas totalizaron u$s472 millones, lo que arrojó una demanda neta de u$s2.548 millones.

A esto se sumaron egresos netos por transferencias de divisas al exterior sin fines específicos por u$s784 millones, lo que elevó la demanda neta total a u$s3.332 millones, el mayor monto desde julio (u$s3.462 millones).

BAJO EL COLCHÓN

Uno de los datos más relevantes del informe fue que la proporción de los dólares adquiridos por personas y empresas que se destinaron a la Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor nivel desde la salida del cepo cambiario en abril de 2025.

En efecto, el BCRA estimó que, de los u$s2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado, una vez descontadas las operaciones duplicadas, unos u$s1.100 millones incrementaron la posición de activos externos, un 37,5% más que en septiembre y el mayor monto desde las elecciones legislativas de 2025.

De esta manera, alrededor del 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero local, ya sea mediante el atesoramiento de billetes o la constitución de activos en el exterior, frente al 33% del mes anterior.

En contrapartida, apenas u$s500 millones (19%) quedaron depositados en bancos locales, el menor monto desde noviembre de 2025, mientras que otros u$s1.100 millones (41%) fueron utilizados para cubrir gastos corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas.