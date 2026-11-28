El procedimiento se realizó este sábado a las 3:50 en O’Donnell y Código 554.

Le secuestraron el auto en San Cayetano a un sujeto que conducía ebrio

Un conductor fue detectado con 2,57 gramos de alcohol por litro de sangre durante un procedimiento policial realizado este sábado a la madrugada en el barrio San Cayetano.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50, cuando personal policial intervino en la intersección de las calles O’Donnell y Código 554, tras recibir un aviso por la presencia de un vehículo mal estacionado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron un Renault Clio de color bordó y observaron que su conductor presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad. Ante esta situación, solicitaron la intervención de personal de Tránsito municipal.

Una vez realizado el test de alcoholemia, el resultado fue de 2,57 g/L de alcohol en sangre. En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del rodado.

Finalmente, el automóvil fue retirado mediante una grúa y trasladado al Corralón Municipal. En tanto, el conductor fue acompañado por familiares hasta su domicilio.