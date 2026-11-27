El procedimiento se realizó este jueves por la noche en avenida Polonia, barrio Pueyrredón.

Circulaba sin registro ni seguro y le secuestraron la moto

Personal de la Comisaría Seccional Tercera secuestró una motocicleta este jueves, alrededor de las 21:10, durante un operativo de control realizado en avenida Polonia y Vuelta de Obligado, en barrio Pueyrredón.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a un joven de 22 años que circulaba a bordo de una motocicleta Motomel 110, de color rojo y negro. Al solicitarle la documentación correspondiente, constataron que no contaba con Licencia Nacional de Conducir ni con el seguro obligatorio.

Al momento de la identificación, el conductor exhibió un acta de infracción que le habían labrado anteriormente en la zona norte de la ciudad por las mismas irregularidades. Pese a esa advertencia, había continuado circulando sin regularizar su situación.

Ante esta nueva infracción, los efectivos confeccionaron otra acta y dispusieron el secuestro del rodado. Según consta en el parte policial, el joven no colaboró con el procedimiento y se negó a entregar la llave de contacto de la motocicleta.

Finalmente, el vehículo fue trasladado al patio de la Comisaría Seccional Tercera, donde quedó alojado a disposición del Tribunal de Faltas.