La iniciativa municipal tendrá lugar este sábado 28 de noviembre en el Skate Park Municipal, con servicios veterinarios, charlas y actividades gratuitas de educación canina.

El Municipio de Rada Tilly realizará una jornada de bienestar animal

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Gobierno y el área de Veterinaria, organiza una jornada de bienestar animal con el objetivo de promover la tenencia responsable, el cuidado de perros y gatos y la buena convivencia en los espacios públicos.

La propuesta, gratuita y abierta a toda la comunidad, reunirá diferentes actividades y stands dedicados a la salud, la prevención y la educación canina.

La jornada comenzará a las 8:40 horas con castraciones programadas, para las cuales se deberá solicitar turno previamente al 445-1057. A partir de las 10 horas se realizará vacunación antirrábica por orden de llegada y entrega de antiparasitarios hasta agotar stock.

A las 10:30 horas tendrá lugar una charla sobre alimentación, animales domésticos y fauna local, mientras que a las 11 horas se desarrollará un taller teórico-práctico de manejo de correa, con la participación del equipo de Pata de Perro.

Herramientas para mejorar los paseos

El taller, a cargo de la educadora canina Verónica Casares, brindará herramientas para mejorar los paseos cotidianos, conocer el lenguaje corporal de los perros y prevenir situaciones de conflicto en la vía pública, mediante técnicas de educación respetuosas y libres de castigo.

La actividad incluirá ejercicios prácticos, una caminata grupal, juegos de olfato y circuitos de habilidades.

La participación es gratuita, con inscripción previa online a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJWOzH9dZy8UHkLAUXQeQS5ytl7KVRIiFkX_KTwMiVl1Bccw/viewform

Quienes asistan con sus perros deberán contar con el plan de vacunación al día y llevar arnés cómodo, correa fija no retráctil, agua, premios y bolsas para recoger las deposiciones.

También se podrá participar sin perro.

A través de esta iniciativa, el Municipio busca acercar servicios veterinarios y herramientas de educación a los vecinos, fortaleciendo las políticas de bienestar animal y promoviendo el uso responsable y compartido de los espacios públicos de la ciudad.