El gobernador Ignacio “Nacho” Torres inauguró el complejo, que reúne 25 consultorios y una residencia para pacientes derivados de toda la provincia y sus acompañantes. La obra demandó una inversión provincial superior a los 20 millones de dólares.

Los afiliados de Seros que viajen a Comodoro Rivadavia para realizarse un tratamiento podrán alojarse con sus acompañantes en el mismo predio donde funciona la nueva delegación de la obra social. Allí también podrán hacer trámites, atenderse en consultorios médicos y odontológicos y acceder a cirugías ambulatorias.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), Miguel Arnaudo, inauguraron este jueves la sede y el Albergue de Derivados. La obra se ejecutó en el marco del Plan Galina, con fondos provinciales, y abarca alrededor de 4.000 metros cuadrados cubiertos.

Durante la apertura, Torres señaló que muchos afiliados deben trasladarse a Comodoro para recibir tratamientos prolongados o de mayor complejidad, especialmente en centros de referencia oncológica. Sobre la nueva sede, aseguró que allí “van a poder realizar todos los trámites sin que se le cobre un solo peso de coseguro a nadie”.

DISTRIBUCION DE LA ATENCION

El edificio principal tiene siete niveles. La recepción, la atención al público y las oficinas de mayor demanda se concentran en la planta baja y los dos primeros pisos.

En el tercero funcionan nueve consultorios, dos de ellos odontológicos, y un vacunatorio. El cuarto reúne otros diez consultorios médicos y el quinto suma seis, además del quirófano para cirugías ambulatorias y las salas prequirúrgicas y posquirúrgicas. En el sexto piso hay un salón de usos múltiples, un comedor y una cocina para capacitaciones, encuentros profesionales y actividades institucionales.

ALOJAMIENTO PARA PACIENTES Y ACOMPAÑANTES

El Albergue de Derivados ocupa tres niveles y dispone de once habitaciones. Entre ellas hay unidades adaptadas para personas con movilidad reducida y una habitación triple accesible para pacientes que viajen con acompañantes.

La residencia también cuenta con recepción, sala de estar, comedor, lavandería y dependencias para el personal. Ambos edificios incorporan criterios de accesibilidad universal, sanitarios adaptados en cada planta y materiales durables y de fácil mantenimiento.