La empresa confirmó que mantendrá operativa su planta del Parque Industrial riojano. En Chamical fabricaba un insumo para un botín que será importado. Hace meses que comenzó a reestructurar su planta.

En la ciudad riojana de Chamical, la marca de indumentaria deportiva Puma vuelve a cerrar una planta. Se repite la historia de 2018. Esta vez, quedan sin trabajo 50 operarios. Esta noticia se suma al cierre de las dos plantas de DASS y a la dura crisis del sector calzado.

La marca de calzado e indumentaria de origen alemán tiene presencia en la provincia de La Rioja desde 1981. Es la única marca deportiva internacional que apostó por plantas propias. Cuenta con una fábrica principal-la más antigua- en la ciudad capital y llegó a tener establecimientos en Chilecito y Sanagasta, además de Chamical. Pero esas plantas las cerró entre 2018 y 2019, en la gestión de Mauricio Macri.

Sobre la decisión de bajar la persiana en la planta de Chamical, Puma señaló que es parte de "un proceso de consolidación productiva" y confirmó que concentrará su producción local en su planta del Parque Industrial de La Rioja.

El comunicado agregó: "Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. Este se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes".

En la planta de Chamical se hacía un insumo para botines que ahora será importado. Puma justificó la medida como una estrategia de "adaptación a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones". Destacó que la planta riojana es un "pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina".

Mientras tanto, el personal despedido tenía entre 20 y 30 años de antigüedad. La titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, contó que las autoridades de Puma pidieron una reunión y les comunicaron que ese mismo día iba a cerrar la planta de Chamical.

"Puma viene haciendo una reestructuración profunda, como consecuencia de la apertura de las importaciones y la retracción en el consumo, la estrepitosa caída de ventas. No es una empresa que tome una decisión de forma repentina, es una de las firmas más antiguas del parque industrial. Viene con desvinculaciones por despidos o retiros voluntarios, tanto en Capital como en Chamical", señaló Espinosa. Confirmó que cobrarán el 120% de la indemnización que les corresponde.

Historia del derrumbe

Desde 2020 hasta 2024, Puma venía invirtiendo o aumentando su capacidad productiva todos los años. En 2020, anunció una inversión de $240 millones para incorporar dos líneas y sumar 100 trabajadores en la planta riojana. En noviembre de 2021, destinó $420 millones para otras dos nuevas líneas productivas que le permitían alcanzar la fabricación de 2,5 millones de pares anuales y generar 100 puestos más. En abril de 2023, inauguró dos nuevas líneas de producción e invirtió USD 7 millones incorporando 100 trabajadores más.

Medios Rioja señaló el 27 de abril de 2023 que Puma ya contaba con una producción de 3,5 millones de pares y 978 trabajadores. Pero en 2024 cambiaron las condiciones, y como dijo la secretaria de Trabajo comenzó una profunda reestructuración con despidos y retiros voluntarios en ambas plantas riojanas que culminó con el cierre de la planta de Chamical.

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