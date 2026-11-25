La conductora de un automóvil Fiat Palio que circulaba por la Ruta 3 procedente de Comodoro Rivadavia sufrió lesiones leves al volcar el rodado a unos 20 km. al norte de Caleta Olivia.

El accidente se registró poco después de las ocho de la mañana en kilómetro 1.881, presumiéndose que fue causado por el mal estado de la carpeta asfáltica debido a la proliferación de baches.

La única ocupante fue identificada como Mariana Flores de34 años, domiciliada en la calle Acapulco del barrio Laprida de Comodoro Rivadavia, de profesión bioquímica, quien se dirigía hacia Caleta Olivia para trabajar en un laboratorio particular.

Tras perder estabilidad, el Fiat se desplazó hacia la banquina que da hacia la costa marina y cayó por una depresión del terreno, resultando con serios daños en su carrocería.

Alertados, los equipos de emergencia acudieron al lugar de manera inmediata y la mujer no presentaba lesiones visibles, pero igualmente fue trasladada por una ambulancia hasta el Hospital Zonal.