Un fuerte revuelo se desató este martes en X luego de que Barbara Carolina (@Barbucarolineok), periodista deportiva y community manager vinculada a la cobertura partidaria de Boca Juniors publicara un pedido de donaciones dirigido a sus seguidores para poder afrontar los gastos de su próxima mudanza, publicación que terminó borrando.

En el posteo difundido a las 10:18 de la mañana —que alcanzó más de 38.000 visualizaciones—, la comunicadora apeló a la comunidad xeneize en lo que era Twitter reconociendo cierto pudor por el contexto económico del país, pero solicitando colaboración económica directa a cambio de un incentivo. Su meta era obtener $500.000.

"Amigos, sé que por acá somos varios… y más del mundo Boca quizás; los que me conocen saben que no me gusta exponer estos temas porque sé la situación actual del país y me da vergüenza… pero quizás puedan tirarme una soga; si 500 de uds me donan $1000 llego a cubrir esto que me tiene casi sin dormir", escribió junto al emoji de una cara invertida, explicando que debe mudarse en breve y se le dificulta cubrir los costos sola.

Para incentivar las transferencias hacia su cuenta (alias BARBU12), prometió que, en caso de alcanzar el objetivo, sortearía camisetas de Boca y de otros clubes entre quienes colaboraran, pidiendo además ayuda para difundir el mensaje.

Lejos de generar la solidaridad esperada, la publicación provocó una inmediata ola de cuestionamientos y comentarios irónicos por parte de hinchas y usuarios de la plataforma, lo que llevó a la autora a eliminar el mensaje poco tiempo después.

Hubo cuestionamientos por no vender las camisetas: varios usuarios le señalaron que resultaba contradictorio pedir dinero prometiendo un sorteo futuro en lugar de ofrecer directamente las prendas ("Che, ¿y por qué no vendés las camisetas en vez de pedir y prometer que después sorteás?", o la sugerencia de organizar una rifa formal vendiendo números a $3.000).

Otros internautas le reclamaron que aclarara exactamente en qué consistía el gasto ("sería bueno que pongas qué es el gasto"), mientras que numerosos mensajes apuntaron con dureza contra el pedido de transferencias en medio de la crisis económica, ironizando con dejar sus propios alias para pagar comida o exigiéndole que trabajara como cualquier ciudadano.