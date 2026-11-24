No tomar ciertas precauciones puede permitir que otras personas accedan a conversaciones privadas, contactos y grupos sin autorización.

Millones de personas utilizan WhatsApp a diario gracias a las facilidades que ofrece para comunicarse y compartir mensajes desde cualquier lugar. Su practicidad también ha permitido que la aplicación se convierta en una herramienta habitual en el entorno laboral, especialmente desde el lanzamiento de su versión web, que permite acceder a las conversaciones desde un computador.

Sin embargo, dejar una sesión abierta en un equipo de trabajo, una computador pública o cualquier dispositivo al que puedan acceder otras personas representa un riesgo para la privacidad.

Aunque puede parecer una opción cómoda para evitar iniciar sesión cada vez que se necesita utilizar el servicio, esta práctica podría dejar expuesta información personal, como conversaciones privadas, contactos y chats grupales.

La advertencia fue emitida por la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Ciberdelincuencia (NCTAU), perteneciente al Centro de Coordinación de Ciberdelincuencia de la India (I4C), bajo el Ministerio de Asuntos Internos. La entidad publicó una alerta sobre el uso seguro de WhatsApp Web y los riesgos de mantener sesiones activas en dispositivos que otras personas pueden utilizar.

De acuerdo con las autoridades, una sesión autenticada que permanece abierta puede facilitar el acceso de terceros a los mensajes, los contactos y los grupos del usuario. Además, alguien podría hacerse pasar por el titular de la cuenta para enviar mensajes, cometer fraudes o poner en marcha ataques de phishing.

Ante este panorama, las recomendaciones incluyen cerrar sesión manualmente después de cada uso, evitar ingresar a WhatsApp Web desde computadores públicos o desconocidos y abstenerse de compartir información confidencial por este medio.

También es importante mantener actualizados los dispositivos y estar atentos a cualquier actividad inusual. Uno de los puntos que más enfatizan las autoridades es que cerrar la pestaña del navegador no significa que la cuenta haya quedado desconectada. Por lo tanto, es necesario realizar el procedimiento completo para impedir que otras personas puedan acceder a las conversaciones.

Cómo cerrar correctamente una sesión de WhatsApp

Una de las maneras más sencillas de comprobar si la cuenta permanece abierta en otros equipos es consultar la sección de dispositivos vinculados. Esta herramienta permite identificar los computadores, tabletas y demás dispositivos que tienen acceso a WhatsApp.

Abra WhatsApp desde su teléfono celular.

Ingrese al menú de los tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha.

Seleccione la opción ‘Dispositivos vinculados’.

Revise la lista de equipos que aparecen conectados a su cuenta.

Si encuentra un dispositivo que ya no utiliza o que no reconoce, selecciónelo.

Pulse ‘Cerrar sesión’ para desconectarlo.

Este procedimiento permite tener un mayor control sobre los equipos desde los que se puede acceder a la cuenta. Por eso, es recomendable realizar la revisión periódicamente y cerrar las sesiones después de utilizar WhatsApp en computadores de oficinas, universidades, bibliotecas o dispositivos prestados.