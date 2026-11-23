Fernanda Mansilla era de Santiago del Estero y vivía en la capital tucumana mientras cursaba sus estudios. Una vecina la encontró inconsciente el sábado por la noche, después de que el hombre que la acompañaba le pidiera ayuda.

Investigan la muerte de una estudiante de 21 años en una pensión de Tucumán

Cerca de las 21 del sábado, un hombre de 27 años salió de una habitación de la pensión de Junín al 1200, en San Miguel de Tucumán, y le pidió a una inquilina de 76 años que llamara al servicio de emergencias. Le dijo que Fernanda Mansilla, la estudiante que alquilaba esa pieza, se había descompensado.

Según medios locales, el hombre fue identificado como Carlos Daje. Ambos se habían conocido a través de redes sociales y mantenían un vínculo desde hacía pocas semanas.

Después de hacer la llamada, la vecina entró a la habitación y encontró a Mansilla inconsciente. Según las primeras actuaciones, la joven estaba sin remera y la mujer la vistió antes de que llegara el personal de salud.

Alrededor de las 22.45, policías y médicos llegaron a la pensión tras un aviso al 911 y constataron la muerte de la estudiante. Durante las primeras actuaciones, la Policía entrevistó a otra inquilina, de 45 años, quien dijo que Mansilla tomaba una medicación para controlar los niveles de glucosa. La posible relación de ese antecedente con la muerte sigue sin confirmarse.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, que dirige el fiscal Carlos Sale. El funcionario acudió a la pensión junto al auxiliar Miguel Fernández y al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó las primeras pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte.