En una noticia que ha sido el centro de atención en los medios suecos, el intendente de Jokkmokk, una pequeña comunidad de 4.600 personas en el extremo septentrional de Suecia, se vio forzado a abandonar su puesto. Lars Eriksson, quien antes había sido diputado por el Partido Socialdemócrata, se encontró envuelto en un escándalo tras revelarse que había protagonizado películas pornográficas.

Este descubrimiento fue realizado por un equipo de la televisora pública SVT, quienes al investigar los motivos detrás de su abrupta renuncia, tropezaron con material que sugería la doble vida de Eriksson bajo el seudónimo 'Hans'. Intrigados por su idiosincrática autoidentificación como 'un vikingo' durante una entrevista en el ámbito del cine para adultos, los periodistas decidieron profundizar la investigación.

La periodista líder de la investigación sostuvo que las circunstancias extrañas alrededor de la salida de Eriksson avivaron sus sospechas. El creciente interés llevó a las pesquisas sobre rumores que conectaban su renuncia con una actividad ajena a la política convencional. En el centro de esta polémica se encontraba una instantánea que captó a alguien luciendo considerablemente como Eriksson en los premios AVN, un evento de renombre similar al de los Óscar pero para la industria adulta.

Eriksson, al ser contactado, alegó que su implicación con el cine para adultos sucedió en los años 2018 al 2022, un periodo previo a su administración del municipio. Sin embargo, evidencias apuntaban a que las producciones más recientes bajo "Hans" vieron la luz en 2025 y 2026, tiempos en los que ya ocupaba una posición oficial. Las publicaciones relacionadas se destacaron hasta octubre del año actual, según actividades rastreadas en una cuenta que Eriksson negó manejar personalmente.

Finalmente, el consejo municipal de Jokkmokk decidió destituirlo oficialmente, citando razones de vulnerabilidad a posibles extorsiones que podrían amenazar la integridad local y la seguridad, derivadas de su cine paralelo.

Como resultado, Eriksson recibió una compensación económica significativa que cubría varios meses de su salario regular en la administración. La situación ha suscitado un gran debate público sobre la ética y privacidad de los políticos en Suecia.