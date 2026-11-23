En el feriado por el Día de la Soberanía Nacional viajaron 1.410.000 turistas. Según la CAME, hubo menos viajeros, las estadías se acortaron y el gasto diario por persona bajó un 3,1% en términos reales.

El gasto turístico del fin de semana largo sumó $332.557 millones en todo el país, un 30,3% menos que en el mismo feriado de 2025 una vez descontada la inflación. El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ubicó el desembolso diario en $118.770 por turista, también por debajo del registro del año anterior.

La cantidad de viajeros cayó un 17,4% interanual y la estadía promedio pasó de 2,3 a dos días. La entidad atribuyó buena parte de la baja en la cantidad de viajes a la duración del descanso, que este año fue de tres días frente a los cuatro de 2025, y a la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Las restricciones de ingresos también limitaron la posibilidad de hacer viajes más largos y favorecieron las escapadas a destinos cercanos.

Las ferias, los espectáculos gratuitos y las actividades al aire libre permitieron ajustar el presupuesto de las salidas. También tuvieron peso las visitas por el día, que sostuvieron parte de la actividad gastronómica, comercial y recreativa. En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas y alrededor de 37.000 turistas alojados.

La demanda se repartió de manera desigual. Las reservas llegaron al 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, durante la festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Bariloche registró un 85% de ocupación hotelera, con una competencia de carreras de montaña entre sus principales atractivos. En Mar del Plata, las reservas rondaron el 60% al comienzo del feriado y predominaron las escapadas de dos noches.

En Chubut, Puerto Madryn concentró cuatro encuentros y competencias deportivas que generaron demanda de alojamiento y gastronomía. En Gaiman, la Noche de los Museos convocó a residentes y visitantes de localidades cercanas, mientras que en Comodoro Rivadavia la feria gráfica KokoFest reunió a 60 ilustradores y ofreció actividades para toda la familia.