Un joven de 24 años quedó detenido tras ser retenido por dos hombres dentro de una vivienda en el sector de 13 de Diciembre y Formosa.

Cerca de las 23:45 de este sábado 21 de noviembre, un hombre vio por las cámaras de seguridad que un desconocido había entrado a la casa de su hermana. Llamó a la Seccional Segunda y avisó a la propietaria mientras iba hacia la vivienda.

Cuando llegaron los policías, dos hombres ya tenían retenido al joven dentro de la casa. Lo habían sorprendido mientras sacaba un parlante. El equipo fue devuelto a la dueña.

Personal de Criminalística tomó fotografías en el lugar y midió el portón por el que ingresó el joven, de 2,10 metros de altura. La Policía lo detuvo por tentativa de robo agravado por escalamiento y lo dejó a disposición de la Justicia hasta la audiencia de control de detención.