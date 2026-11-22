Un nuevo linaje más contagioso del virus SARS-CoV-2 ya circula en la Argentina, según confirmaron análisis genómicos realizados en el país. Se trata de la variante PJ.2.1, descendiente de Ómicron JN.1 y catalogada bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya detección se produce en coincidencia con un repunte de casos respiratorios registrado durante las últimas semanas y un dato llamativo en los reportes oficiales: el Covid volvió a representar proporcionalmente un tercio de los virus circulantes en bebés menores de seis meses, junto con la Influenza y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Las primeras secuenciaciones locales de esta nueva cepa fueron realizadas por investigadores del Laboratorio de Salud Pública (Área Genómica y Molecular) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El equipo analizó tres muestras provenientes de pacientes internados en hospitales de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires —dos bebés de uno y dos meses de vida y un adulto de 58 años— y comprobó que la totalidad correspondía al linaje PJ.2.1, que previamente había mostrado un fuerte crecimiento en Estados Unidos, Canadá y distintos estados de Brasil.

De acuerdo con estudios publicados en la revista científica Journal of Infection, esta subvariante acumula 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora, lo que la ubica dentro de las denominadas variantes saltacionales. Según explicaron especialistas del Grupo Asesor Técnico de la OMS, estas mutaciones en su genoma le otorgan mayor afinidad para unirse a las células humanas, incrementando su capacidad de transmisión en la comunidad, aunque hasta el momento no existen evidencias clínicas de que provoque cuadros más graves que las cepas anteriores.

En cuanto a la inmunización, ensayos de laboratorio evaluados por la OMS indicaron que los sueros de personas inoculadas con las fórmulas adaptadas recientes (como LP.8.1 y XFG) logran neutralizar eficazmente al linaje PJ.2.1. En la Argentina se encuentran disponibles tanto la vacuna de ARN mensajero aplicada de forma gratuita en los vacunatorios públicos como la vacuna nacional de subunidad proteica recombinante ARVAC, comercializada en farmacias.

SINTOMAS Y VACUNAS

Los cuadros clínicos asociados a esta variante coinciden con los de un resfrío común o una gripe estacional: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Médicos infectólogos y pediatras advirtieron que en las últimas tres semanas se observa un incremento sostenido de contagios leves en niños y consultas familiares, motivo por el cual remarcan la importancia de mantener los refuerzos al día en los grupos de riesgo.

Desde la Sociedad Latinoamericana de Vacunología señalaron que la cobertura contra el Covid en embarazadas cayó por debajo del 10%, a diferencia de la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio que supera el 80%. Los especialistas recordaron que las mujeres gestantes pueden aplicarse la dosis en cualquier trimestre para transferir anticuerpos al recién nacido —quien recién puede vacunarse a partir de los seis meses—, mientras que los mayores de 65 años deben recibir un refuerzo anual y las personas inmunosuprimidas o con enfermedades cardíacas o pulmonares severas, cada seis meses. En paralelo, el repunte de casos ya llevó a jurisdicciones como Formosa a restablecer los hisopados para pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y recomendar el uso de barbijo al personal de salud en hospitales y centros asistenciales.