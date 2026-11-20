Por segundo año consecutivo, el Centro de Salud José Fuchs llevará adelante el Taller de Crianza Vincular 2026, una propuesta destinada a las familias de los barrios José Fuchs, Ceferino, 13 de Diciembre, Pueyrredón y Roca.
La actividad se desarrollará en el marco del Día Mundial de las Infancias y la Convención sobre los Derechos del Niño, y contará con el aval de referentes barriales e instituciones aledañas, fortaleciendo el trabajo en Red y los lazos comunitarios.
El taller está destinado a familias bajo programa de los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno y propone temas de interés surgidos del análisis de la 3er Ronda del 2026.
Los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno realizan trabajo territorial, visitas domiciliarias, acompañamiento a las familias, relevamiento de situaciones de salud y articulación con el equipo de salud y otras instituciones del barrio, garantizando el acceso a los cuidados y el seguimiento integral.
Detalles de la actividad:
Encuentros: Jueves 12, 19 y 26 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre
Horario: 14 a 16 hs
Lugar: Centro de Salud José Fuchs - Isla de los Estados 295
Temas a abordar: Desarrollo y Crianza, Cuidados Integrales, Prevención de Accidentes en el Hogar, Juegos en la Primera Infancia, Leer desde la Cuna, Lactancia Materna, Alimentación Saludable, entre otros.
Modalidad de trabajo: Propuestas participativas, de experiencia, juegos vinculares, lecturas y producciones, promoviendo el encuentro, el juego cuerpo a cuerpo y la construcción colectiva entre las familias.
Acompañan con su aval:
- Centro de Atención Familiar María Goretti
- Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
- Escuela Primaria N° 13
- Escuela Secundaria N° 745
- Jardín de Nivel Provincial N° 496
- Unión Vecinal José Fuchs
- Unión Vecinal del Ceferino Namuncurá
Desde el Equipo de Salud José Fuchs destacaron que el afecto, la comunicación y el juego construyen la salud integral desde la infancia, y que estos espacios buscan fortalecer el vínculo entre adultos y niños/as desde los primeros años de vida a través de la escucha, el juego compartido y los cuidados integrales.
Para más información:
Centro de Salud José Fuchs - Isla de los Estados 295
Equipo de Salud José Fuchs