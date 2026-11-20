Una propuesta comunitaria para acompañar a las familias en la crianza, el juego y los cuidados integrales.

El Centro de Salud José Fuchs lanza la segunda edición del Taller de Crianza Vincular

Por segundo año consecutivo, el Centro de Salud José Fuchs llevará adelante el Taller de Crianza Vincular 2026, una propuesta destinada a las familias de los barrios José Fuchs, Ceferino, 13 de Diciembre, Pueyrredón y Roca.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Mundial de las Infancias y la Convención sobre los Derechos del Niño, y contará con el aval de referentes barriales e instituciones aledañas, fortaleciendo el trabajo en Red y los lazos comunitarios.

El taller está destinado a familias bajo programa de los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno y propone temas de interés surgidos del análisis de la 3er Ronda del 2026.

Los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno realizan trabajo territorial, visitas domiciliarias, acompañamiento a las familias, relevamiento de situaciones de salud y articulación con el equipo de salud y otras instituciones del barrio, garantizando el acceso a los cuidados y el seguimiento integral.

Detalles de la actividad:

Encuentros: Jueves 12, 19 y 26 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre

Horario: 14 a 16 hs

Lugar: Centro de Salud José Fuchs - Isla de los Estados 295

Temas a abordar: Desarrollo y Crianza, Cuidados Integrales, Prevención de Accidentes en el Hogar, Juegos en la Primera Infancia, Leer desde la Cuna, Lactancia Materna, Alimentación Saludable, entre otros.

Modalidad de trabajo: Propuestas participativas, de experiencia, juegos vinculares, lecturas y producciones, promoviendo el encuentro, el juego cuerpo a cuerpo y la construcción colectiva entre las familias.

Acompañan con su aval:

Centro de Atención Familiar María Goretti

Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia

Escuela Primaria N° 13

Escuela Secundaria N° 745

Jardín de Nivel Provincial N° 496

Unión Vecinal José Fuchs

Unión Vecinal del Ceferino Namuncurá

Desde el Equipo de Salud José Fuchs destacaron que el afecto, la comunicación y el juego construyen la salud integral desde la infancia, y que estos espacios buscan fortalecer el vínculo entre adultos y niños/as desde los primeros años de vida a través de la escucha, el juego compartido y los cuidados integrales.

Para más información:

Centro de Salud José Fuchs - Isla de los Estados 295

Equipo de Salud José Fuchs

[email protected]

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