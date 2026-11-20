Un motociclista manoseó a una joven y escapó. La víctima logró filmar su huida.

Un hecho de acoso sexual se registró este jueves por la tarde en el camino Ara San Juan, en Comodoro Rivadavia, donde un hombre que circulaba en motocicleta interceptó a una joven que caminaba sola, la manoseó y luego escapó del lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:00, a plena luz del día. Tras lo sucedido, la víctima logró registrar con su teléfono celular la huida del agresor y posteriormente difundió las imágenes en sus redes sociales, acompañadas de un contundente descargo en el que relató lo ocurrido.

“Este tipo me tocó el c… en el camino Ara San Juan porque me vio sola, porque cree que es impune, porque cree que soy objeto de su deseo, porque puede”, expresó la joven.

Luego de radicar la denuncia, la damnificada entregó el material audiovisual a las autoridades policiales. A partir de ello, personal de la Brigada de Investigaciones comenzó con las diligencias para identificar al motociclista y establecer su paradero.

En este marco, desde la Policía reiteraron la importancia de denunciar de inmediato este tipo de situaciones. Para ello, recordaron que se puede dar aviso a través del 101, concurrir a la comisaría más cercana o comunicarse con el oficial de servicio, a fin de facilitar una rápida intervención.