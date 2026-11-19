El actor tuvo un cruce con "LAM" y desde el programa revelaron una información que él no quería dar.

Rodrigo de la Serna atraviesa un complejo enfrentamiento judicial con Ludmila Romero, su expareja y madre de sus dos hijos menores. El delicado presente familiar salió a la luz luego de que el propio actor admitiera en "Otro Día Perdido", el ciclo conducido por Mario Pergolini, que había transitado “un año personal difícil”.

A raíz de esa confesión, el panelista Pepe Ochoa brindó precisiones en el programa "LAM" sobre el trasfondo de la disputa y aseguró que el vínculo entre ambos se encuentra totalmente roto.

El artista y Romero mantuvieron una relación sentimental entre 2015 y 2021, pero tras la ruptura comenzaron serios cortocircuitos vinculados con la organización cotidiana y la crianza de los niños. Mientras ella se radicó en Rosario y él permaneció en Buenos Aires, la distancia geográfica profundizó los desacuerdos respecto al lugar de residencia de los pequeños.

Al relatar la gravedad del distanciamiento en el envío de América, Pepe Ochoa sostuvo: “Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, explicando además que el intérprete pretendía que los menores vivieran en suelo porteño, aunque su exmujer resolvió instalarse con ellos en territorio santafesino, sumado a las tensiones iniciales por el monto de la cuota alimentaria.

De acuerdo con la información revelada por Ochoa, entre 2021 y 2023 la expareja firmó numerosas instancias legales que no lograron sostenerse en la práctica debido a los compromisos laborales del protagonista. Al detallar ese historial de desencuentros en los tribunales, el periodista afirmó: “Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba”.

Frente a este panorama complejo, Romero le habría planteado repartir un departamento que compartían en Rosario con el objetivo de mudarse a una vivienda de mayores dimensiones.

Sin embargo, el panelista advirtió que aquella operación inmobiliaria tampoco llegó a buen puerto en el plano económico, asegurando de manera contundente: “Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy Rodrigo no le dio un peso”.

A su vez, con el crecimiento de los menores las diferencias se agudizaron y el actor habría impulsado una presentación legal para fijar un esquema fijo de convivencia, tal como relató el integrante de "LAM": “Él la llevó a un juicio, donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20, en Rosario”.

En medio de este escenario judicial sin resolución, Pepe Ochoa indicó que Ludmila habría intentado retomar el diálogo con el padre de sus hijos sin recibir contestación alguna, enfrentando además serias limitaciones financieras para sostener el litigio. Al describir la desigualdad de condiciones frente a los tribunales, el comunicador remarcó: “Ella no tiene plata para llegar a un acuerdo legal y él no cede”.

Por su parte, Rodrigo de la Serna fue abordado por una cronista de "LAM" al retirarse de una nota, pero optó por resguardar su intimidad y evitó cualquier tipo de declaración sobre el conflicto familiar. Ante la consulta periodística, el actor respondió tajante: “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, tras lo cual advirtió que el micrófono pertenecía al ciclo de América, saludó cordialmente a la reportera y se marchó del lugar sin sumar palabras.