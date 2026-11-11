El entendimiento establecería un reparto desigual entre los integrantes y también contemplaría la titularidad de los inmuebles y la administración de los fondos depositados en el exterior.

Afirman que Tini Stoessel llegó a un acuerdo con su familia por la división de su patrimonio

Después de varios meses de tensión y negociaciones, Tini Stoessel habría llegado a un acuerdo judicial con sus padres y su hermano por la división del patrimonio familiar. El entendimiento establecería cómo se repartirán los bienes y el dinero entre los integrantes de la familia.

Según trascendió, la distribución se habría establecido bajo un esquema del 70% para la cantante y el 30% restante para sus familiares. Este último porcentaje se dividiría entre su padre, Alejandro Stoessel; su mamá, Mariana Muzlera; y su hermano, Francisco.

De esta manera, el reparto interno sería del 15% para Alejandro, el 10% para Mariana y el 5% para Francisco. El acuerdo ya estaría firmado desde hace algunos meses, aunque todavía quedarían pendientes cuestiones administrativas y cambios de titularidad.

La información fue revelada por Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV), donde aseguró que las negociaciones llegaron a su fin hace tiempo. "El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses", sostuvo el periodista durante el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Qué propiedades quedarían para Tini Stoessel

Otro de los puntos que trascendieron está relacionado con los inmuebles que forman parte del patrimonio familiar. Según Ambrosino, la cantante no tendría intenciones de quedarse con ninguna propiedad, salvo la casa de San Isidro donde vive actualmente.

Entre los bienes mencionados también aparecen una vivienda en Martínez y un departamento en el que reside su abuela materna. Este último estaría a nombre de Tini, aunque continuaría destinado al uso de su familiar.

Por otra parte, la propiedad ubicada en Miami tendría una titularidad compartida entre la artista y Alejandro Stoessel, con un 50% para cada uno. Sin embargo, la cantante tampoco tendría intención de conservar su participación en ese inmueble.

Qué pasaría con las cuentas en el exterior

Uno de los aspectos centrales de la negociación habría sido resolver la situación de las cuentas bancarias en el exterior que actualmente figurarían a nombre de Alejandro Stoessel.

Según la información difundida en Intrusos, esos fondos pasarían a estar bajo la administración de una persona designada por Tini, que podría ser un abogado o un contador. De esta manera, las cuentas no quedarían directamente a nombre de la cantante, sino bajo la gestión de un representante de su confianza.

Además, trascendió que el acuerdo incluiría un contrato de confidencialidad. En ese contexto, Camilo García aseguró que Alejandro no se habría quedado con ninguna parte del dinero, aunque los detalles completos de las condiciones no fueron difundidos públicamente.