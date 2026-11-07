Flor Vigna reveló por qué decidió abrir un OnlyFans y confesó cuánto dinero debe en dólares

La mediática puso sobre la mesa el motivo de su llegada a OnlyFans y sorprendió con su explicación.

Abrir una cuenta en OnlyFans fue una decisión ligada al deseo de Flor Vigna de financiar sus propios proyectos. Durante una entrevista en el stream de Martín Cirio, la artista explicó que detrás de esa elección había una deuda en dólares que todavía condiciona sus posibilidades de invertir en música.

Antes de sumarse a la plataforma, buscó conocer la experiencia de quienes ya trabajaban allí. "Dije quiero dejar de depender de algún otro, me iba cruzando con colegas de OnlyFans y yo les preguntaba '¿qué onda?'”, contó. Esas consultas formaron parte de la búsqueda de una actividad que le permitiera generar recursos con mayor independencia.

El monto que reveló dimensionó la dificultad que enfrenta. “Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. Una discográfica me cagó y nunca me termino de recuperar de esa deuda. Trato de invertir ahí todo”, expresó. Según su relato, el problema está vinculado a su carrera musical y al perjuicio que atribuye a una compañía discográfica.

La situación actual quedó lejos de las expectativas con las que había comenzado esa etapa. Flor Vigna recordó que tomó decisiones económicas confiando en que su proyecto como cantante avanzaría favorablemente. Sin embargo, el resultado fue una pérdida importante que, de acuerdo con sus palabras, todavía no consiguió compensar y que pesa sobre sus siguientes pasos profesionales.

“Cuando me metí en esta carrera de cantante, que me metí en el adelanto, pensé que iba a salir todo bien y al final sí perdí fuerte”, admitió. Al mencionar aquel adelanto, reconoció el riesgo que asumió al apostar por la música y la diferencia entre lo que esperaba y lo que finalmente ocurrió.

A ese balance se sumó una definición sobre el lugar que quiere ocupar en su trabajo. “Tenía ganas de dejar de ser empleada; yo soy empresaria. Me sentía limitada porque es difícil invertir con una deuda importante”, sostuvo. La necesidad de saldar compromisos aparece así asociada a su intención de decidir cómo desarrollar sus proyectos.

Con un recorrido que incluye realities, baile y canto, Flor Vigna incorporó una nueva actividad a sus alternativas laborales. En la conversación con Cirio, presentó OnlyFans como una opción para afrontar esa presión económica. Sus declaraciones se centraron en los motivos para abrir la cuenta, sin precisar cuánto dinero obtuvo a través de ella.

La recuperación que busca sigue pendiente, según reconoció durante la entrevista. Por eso, su objetivo de ganar autonomía convive con una obligación concreta que limita nuevas inversiones. El desafío que describió consiste en generar ingresos mientras intenta sostener la carrera artística por la que había apostado y que aún quiere financiar.