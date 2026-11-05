Axel reveló que lo bajaron del evento donde iba a cantarle al Papa

Fue porque una vestuarista denunció haber sido acosada por él: "Me lastimó".

Axel expresó abiertamente su dolor e indignación luego de que la organización de un evento en la provincia de Córdoba decidiera cancelar su presentación, donde tenía previsto cantar frente al papa León XIV. En sus declaraciones, el artista apuntó a los rumores que afectaron su reputación recientemente.

Según detalló el propio músico, su ilusión era reencontrarse con el público cordobés en una ocasión de alto valor simbólico. La invitación original incluía interpretar su emblemático tema "Somos Uno" ante la presencia del Santo Padre, un momento de profunda carga emotiva dado el fuerte vínculo que el Pontífice mantiene con Perú, país con el que Axel guarda una relación entrañable por sus constantes giras y el cariño de sus fanáticos.

Sin embargo, la oportunidad se vio truncada a raíz de acusaciones mediáticas en su contra. Una vestuarista se presentó en televisión para señalarlo por acoso -aunque Axel mencionó una supuesta deuda económica-, lo que generó incertidumbre en la organización del evento e impulsó la decisión de dar un paso al costado.

"Me habían llamado para cantar en Córdoba y, casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión... Hoy en día le dan espacio a cualquier bolu..., que dice cualquier cosa, sin verdad ni fundamento. Cualquier persona que no está bien emocionalmente...", sentenció.

Y añadió: "Eso me lastimó. Entonces, los organizadores que estaban a punto de confirmarme dijeron 'che, no podemos'".

"Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", manifestó el cantautor, remarcando la frustración que le generó que se le diera aire a "cualquier barrabasada", sin verificación periodística previa.

Axel hizo hincapié en sus 27 años de trayectoria dentro de la música, apelando a que su público y el ambiente artístico conocen su intachable camino profesional. Además, destacó que con el correr de los días las propias fuentes mediáticas desacreditaron los dichos de la denunciante.

A pesar de que la decisión de cancelar la actuación fue tomada íntegramente por los organizadores para resguardar la logística de la convocatoria, el artista dejó en claro su amargura por la ligereza con la que se difunden versiones falsas que terminan perjudicando compromisos profesionales de gran relevancia.