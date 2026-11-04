Nuevo pronóstico de lluvia para este jueves: caerían 5 mm.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, llevó adelante trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, especialmente en canales evacuadores y sectores del sistema pluvial, ante el pronóstico de precipitaciones para este jueves.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que las tareas se activaron a partir de los pronósticos meteorológicos, que anticipan entre un 83 y un 85% de probabilidades de lluvia, con una precipitación estimada de aproximadamente 5 milímetros. En ese marco, indicó que se realizaron recorridas preventivas y trabajos intensivos para despejar los sectores más sensibles, con la intervención de la Dirección General de Pluviales y el acompañamiento de maquinaria dispuesta por el área de Vialidad Urbana.

En ese sentido, Gómez remarcó la importancia de anticiparse a este tipo de situaciones mediante el mantenimiento de la infraestructura pluvial y el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales.

Asimismo, el funcionario apeló a la responsabilidad de los vecinos para evitar arrojar residuos en la vía pública y mantener despejados los cordones y las veredas. “Cuando llueve, el volumen de agua puede arrastrar las bolsas de basura que quedan en el piso y provocar obstrucciones en las bocas de tormenta y los pluviales, generando inconvenientes en el escurrimiento”, advirtió.

Finalmente, señaló que el personal municipal permanecerá atento a la evolución de las condiciones climáticas y continuará con las recorridas de manera permanente. “Se trata de anticiparnos y estar preparados. Mañana (por el jueves), desde primera hora, vamos a evaluar cómo se desarrolla la situación y estaremos atentos a cualquier eventualidad. También mantenemos abiertos nuestros canales de comunicación para recibir la información que los vecinos quieran aportar y poder asistirlos ante cualquier inconveniente”, concluyó.