La jornada se presentará sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. El viento volverá a tener protagonismo, especialmente durante la mañana y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Viernes de calor en Comodoro: 26°C y ráfagas de hasta 69 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 30 de octubre una jornada cálida, seca y ventosa, con una marcada amplitud térmica entre la mañana, la tarde y la noche.

Durante la mañana se esperan alrededor de 11°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h, por lo que el día comenzará con condiciones ventosas.

Por la tarde, la temperatura subirá de manera importante hasta alcanzar una máxima de 26°C. El cielo continuará parcialmente nublado, con viento del noreste entre 23 y 31 km/h y sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 14°C y el viento rotará al norte, aumentando su intensidad hasta ubicarse entre 32 y 41 km/h, con ráfagas previstas de 51 a 59 km/h.

La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante toda la jornada, por lo que el viernes se perfila como un día cálido, aunque condicionado nuevamente por el viento.