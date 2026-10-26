Limpian desagües en varios barrios ante la alerta por lluvia

Las cuadrillas municipales intervinieron en canales y sumideros. Piden evitar sacar residuos este lunes si resulta prescindible y respetar los horarios de recolección.

Ante la alerta meteorológica por precipitaciones, cuadrillas municipales realizaron este lunes tareas de limpieza y control de la red pluvial en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Los trabajos buscan facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Los operativos abarcaron los barrios Juan XXIII, Abel Amaya, Pueyrredón y Kilómetro 3, además de Petroleros Privados, San Lorenzo y la traza del camino a Saavedra. En esos puntos, el personal dependiente de la Secretaría General intervino sobre canales e infraestructura de desagüe para favorecer la evacuación del agua hacia las zonas bajas.

Desde la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación informaron que los sumideros y las cañerías funcionan con normalidad, con un escurrimiento favorecido, en parte, por las lluvias recientes. En algunos canales a cielo abierto detectaron residuos sólidos que fueron retirados para mantener el paso del agua. Según el área, las tareas tienen carácter preventivo.

Las direcciones de Mantenimiento y de Mantenimiento Vial cuentan con guardias permanentes durante las 24 horas, todos los días de la semana, y refuerzan su actividad mientras persistan las condiciones climáticas desfavorables.

En coordinación con Defensa Civil, el Municipio pidió a los vecinos colaborar para evitar obstrucciones. La recomendación es respetar los días y horarios habituales de recolección y, cuando sea posible, postergar la salida de la basura domiciliaria este lunes hasta la próxima recorrida del camión recolector.

También solicitaron mantener los frentes y bulevares libres de restos de poda, escombros y objetos voluminosos que puedan ser arrastrados por el agua y bloquear sumideros y bocas de tormenta.