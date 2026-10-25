Lula logra la remontada y será presidente de Brasil por cuarta vez

El presidente de Brasil y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, logró una remontada inédita en la historia del país y se impuso con el 51,75% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, que obtuvo el 48,25%. El líder de la izquierda nacional cumplirá así, a sus 80 años, un segundo mandato consecutivo, convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en estar cuatro veces al frente del Palacio del Planalto.

La votación quedó atravesada por la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó prolongar los comicios hasta las 19 en todo el país, después de que ambas campañas pidieran más tiempo para votar. El Tribunal Superior Electoral (TSE) debió suspender la difusión de resultados parciales mientras las urnas seguían abiertas.

El triunfo de Lula supone además el primer freno al giro a la derecha que venía experimentando la región, tras casi tres años de victorias conservadoras en la Argentina, Perú, Colombia, Chile y Bolivia. El fenómeno, que algunos leen como una reacción conservadora frente a los gobiernos progresistas y otros como el hartazgo con décadas de gestiones ineficientes, encontró una excepción en el gigante sudamericano, con eventual influencia en Argentina.

Brasil, la mayor economía de América Latina, se mantiene así al margen de la ola de gobiernos afines que el presidente norteamericano, Donald Trump, consolidó en la región. Lula hizo de la defensa de la soberanía nacional uno de los ejes de su campaña y planteó la elección como una disputa entre un país autónomo y uno subordinado a Washington. Con este resultado, por ende, Brasilia no se sumará al Escudo de las Américas ni declarará terroristas a las facciones criminales, una medida que el petista rechazó por considerar que abre la puerta a la injerencia extranjera.

La gestión del presidente argentino, Javier Milei, que respaldó abiertamente a Flavio Bolsonaro tras meses de tensión diplomática con Lula, también estuvo en el centro de la campaña. Con la victoria del petista, la relación entre Buenos Aires y Brasilia, los dos socios principales del Mercosur, queda ante un escenario incierto, con un vecino que apostó abiertamente por la derrota del presidente reelecto.

Con un Congreso inclinado ampliamente hacia la oposición y una Corte Suprema debilitada por escándalos en su seno, pero sobre todo con prácticamente la mitad del país en contra y con una representación política clara en el PL y el bolsonarismo, gobernar Brasil los próximos cuatro años no será tarea sencilla para Lula, aunque llegará entonado por la diferencia de millones de votos que obtuvo.