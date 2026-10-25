El hombre resultó herido en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Roca. La conductora de la camioneta dio negativo en el control de alcoholemia.

Atropellaron a un ciclista de 58 años y fue hospitalizado

Un ciclista de 58 años fue trasladado al Hospital Regional tras ser atropellado por una Fiat Toro gris este sábado, a las 13:15, en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Roca.

Según los testimonios recabados en el lugar, el hombre circulaba por Hipólito Yrigoyen de sur a norte e intentó ingresar hacia Roca cuando se produjo el choque. La conductora de la camioneta, que avanzaba desde Roca hacia Yrigoyen, aseguró que tenía el semáforo en verde.

El impacto se produjo contra el lateral derecho de la Fiat Toro. Personal de salud asistió al ciclista y el médico dispuso su traslado al hospital. El parte policial indicó que se encontraba estable, aunque al llegar los efectivos el hombre no respondía a sus voces.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron el control de alcoholemia a la automovilista, con resultado negativo. En el operativo también participaron efectivos de la Seccional Tercera, Policía Científica, Defensa Civil y Prevención Ciudadana.

Policía Científica efectuó un registro fotográfico del lugar y se dispuso el secuestro preventivo de ambos rodados. La bicicleta presentaba una deformación en la cubierta delantera.