La mujer sufrió un corte leve en el cuero cabelludo. El choque ocurrió este jueves por la mañana en el barrio San Cayetano.

Una pasajera herida al chocar un taxi y una camioneta

Una mujer que viajaba en un taxi resultó herida este jueves, alrededor de las 8, cuando el vehículo chocó con una camioneta en la esquina de Carlos O'Donnell y Kaiquén, en Comodoro Rivadavia.

Por causas que no se precisaron, un Fiat Cronos que prestaba servicio de taxi y una Chevrolet S10 gris colisionaron en esa intersección del barrio San Cayetano, en la zona sur de la ciudad.

La pasajera sufrió un corte leve en el cuero cabelludo. Los policías que acudieron al lugar solicitaron, de manera preventiva, la presencia de personal médico de la red sanitaria para que recibiera atención.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, bajo la intervención del oficial ayudante Erik Almendra. Durante las actuaciones se constató que el conductor de la camioneta tenía la documentación del vehículo en regla.