En Chubut permanecen cerradas cuatro rutas provinciales y tres ANP

Debido a las condiciones de las calzadas y la acumulación de barro, se restringió la circulación en las rutas provinciales 12, 13, 66 y 42 y se encuentran cerradas las de Punta Tombo, Punta Loma y Península Valdés.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó que se mantiene el alerta amarilla por lluvias para este miércoles 21 de octubre, que alcanza a gran parte del territorio provincial. En este contexto, cuatro rutas provinciales y tres Áreas Naturales Protegidas (ANP) permanecen cerradas al tránsito para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de barro y calzadas pesadas.

Ante esta situación, personal de la Administración de Vialidad Provincial, Protección Ciudadana y los municipios se encuentra trabajando de manera coordinada en las zonas afectadas, con el objetivo de atender las contingencias ocasionadas por las condiciones meteorológicas y resguardar la seguridad de la población.

Mientras tanto, las rutas provinciales 12, 13, 66 y 42 se encuentran cerradas al tránsito para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso, al igual que los accesos a las ANP Punta Tombo, Punta Loma y los caminos internos de Península Valdés.

La restricción comprende los siguientes tramos:

Ruta Provincial Nº 12: Piedra Parada – Paso del Sapo – empalme con Ruta Nacional N.º 25.

Ruta Provincial Nº 13: empalme con Ruta Provincial N.º 4 – Paso del Sapo.

Ruta Provincial Nº 66: Fofo Cahuel – empalme con Ruta Provincial N.º 4.

Ruta Provincial Nº 42: tramo El Doradillo – Playa Cantera – Empalme con Ruta Provincial N.º 2.

ANP Punta Tombo: cerrada por caminos intransitables por barro.

ANP Punta Loma: cerrada por intransitabilidad debido a la acumulación de barro.

ANP Península Valdés: caminos internos intransitables por calzadas pesadas por barro.

ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS

En paralelo, se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias que afecta a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Telsen, Mártires, Escalante, Biedma, Gaiman, Rawson y Florentino Ameghino.

Según la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas serán afectadas por lluvias de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, brindó un panorama de la situación en las zonas más afectadas. “Vialidad Provincial está desplazando maquinaria en las zonas más afectadas. Nuestra Subsecretaría tiene cuatro camionetas con personal recorriendo y ayudando a la gente de Vialidad. Mantuvimos una reunión de todos los organismos que intervenimos en el comando de la provincia”, explicó.

Respecto a la situación de los vecinos, detalló: “No hay personas aisladas, más allá de vecinos que tuvieron complicaciones para transitar. Estamos haciendo el relevamiento con el personal de las comunas y la delegación de Las Golondrinas”.

Finalmente, el funcionario advirtió sobre la continuidad del fenómeno, indicando que “el Servicio Meteorológico nos informó que iba a golpear en la zona de la meseta y hacia la costa y se viene cumpliendo, por lo que ya tenemos todo coordinado con Desarrollo Social, Policía y todos los organismos que intervenimos en la emergencia”.